WatchBox affiche un EBITDA en forte croissance et une hausse de la demande de montres de luxe de seconde main

« La plateforme WatchBox a été créée pour fonctionner sans être confrontée à la plupart des contraintes de la vente au détail traditionnelle. Nous avons ainsi été en mesure de répondre aux attentes de nos clients à distance durant la pandémie, tout en acquérant de nouvelles parts de marché », souligne Justin Reis. « Le e-commerce implique généralement une expérience impersonnelle mais notre succès repose en grande partie sur une approche à fort contenu technologique et fort contenu humain : nos conseillers dignes de confiance entretiennent des liens avec nos clients, en particulier lorsque les transactions horlogères se chiffrent à plus de 15 000 USD. Cette stratégie nous a permis de prospérer pendant la période du confinement ; alors que nos bureaux et boutiques étaient fermés dans le monde entier, nos clients pouvaient toujours accéder à nos services, même si la plupart de nos collaborateurs étaient en télétravail. »

Au cours du premier semestre 2020, WatchBox a enregistré plus de 16 000 transactions d'achat et de vente de garde-temps. Le prix de vente moyen des montres de seconde main variait entre 12 000 et 18 000 USD pendant cette période. En Asie, ce prix moyen, deux fois plus élevé, était de 32 000 USD environ. Plus de 20 % des transactions internationales se chiffraient à plus de 10 000 USD – la montre la plus chère qui a été vendue durant cette période coûtait plus de 600 000 USD. Plusieurs facteurs de croissance expliquent cette situation, parmi lesquels une demande inédite et une hausse des valeurs du marché secondaire auprès de marques de premier plan. À cela s'ajoute une remarquable croissance des premiers acquéreurs et des unités vendues dans le segment inférieur à 10 000 USD. WatchBox indique par ailleurs une augmentation de l'activité des clients récurrents et des transactions portant sur plusieurs unités – la plus importante transaction multi-unités a dépassé les 3 millions USD durant cette période.

WatchBox a été fondée en 2017 par Justin Reis, Danny Govberg et Liam Wee Tay qui avaient pressenti le potentiel extraordinaire du secteur des montres d'occasion. Depuis, la société a joué un rôle majeur en bouleversant et transformant la perception du marché de la seconde main dans le monde entier grâce à ses bureaux établis aux États-Unis, en Suisse, à Hong Kong, à Singapour et à Dubaï. Justin Reis apporte à son nouveau poste plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des fonds d'investissement privé ainsi qu'en fusions et acquisitions stratégiques. Il a également déjà dirigé avec brio des entreprises à stratégie multicanale pendant des phases de transition et de croissance accélérée. Il s'est fixé pour objectif de renforcer la présence médiatique, la stratégie numérique et les capacités omnicanales de la société tout en continuant à améliorer son résultat financier déjà positif. Il a également renouvelé l'engagement de WatchBox : offrir à sa clientèle internationale une solution fiable, efficace et sûre pour l'achat, la vente et l'échange de montres de seconde main.

« Le marché du luxe et la vente en ligne de détail devraient connaître de profondes mutations dans ce contexte de pandémie mondiale, les marques et les détaillants vont devoir réétudier leurs modèles économiques », ajoute Danny Govberg, cofondateur et Executive Chairman de WatchBox. « Justin est un ami et partenaire incroyable depuis le lancement de WatchBox, une société dont le modèle économique est parfaitement adapté à notre époque. Sa passion, son énergie, son expérience internationale et ses compétences avérées à piloter des entreprises en relation directe avec des clients durant des périodes de changement nous seront extrêmement précieux tandis que nous continuerons de mettre en œuvre nos plans de croissance. Je suis très heureux de notre performance du premier semestre et je me réjouis de la pérennisation de ce succès au cours des années à venir. »

WatchBox est la plate-forme mondiale leader pour l'achat, la vente et l'échange de montres de luxe de seconde main, alimentée par la technologie, l'innovation et une expérience mondiale hors-pair sur le marché des montres haut de gamme. WatchBox propose à la vente un choix incomparable de garde-temps de luxe d'occasion. Son service à la clientèle dédié à la vente et l'échange de montres est rationalisé et facile d'accès tant en ligne qu'en personne, avec des showrooms privés et des bureaux d'achat à Philadelphie, à Hong Kong, à Singapour, en Suisse et au Moyen-Orient. Confiance, transparence des prix et authentification sont les principes de base de la plateforme WatchBox, où chaque montre est minutieusement évaluée par des maîtres horlogers en interne et accompagnée d'une garantie internationale de 2 ans. www.thewatchbox.com

