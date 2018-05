WatchBox ernennt den Branchenexperten Patrik Hoffmann zum geschäftsführenden Vizepräsidenten von WatchBox Schweiz

Der Geschäftsbereich Schweiz ergänzt die Einkaufs-, Verkaufs- und Handelsaktivitäten in den USA und Hongkong und dient als Brücke zum Epizentrum der Schweizer Uhrenindustrie. Patrik Hoffmann, der bei Ulysse Nardin fast 20 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen tätig war, zuletzt als CEO, wurde für die Rolle des EVP ausgewählt und setzt damit eine dynamische Karriere in der Uhrenindustrie fort.

„Das Segment der gebrauchten Uhren wurde lange Zeit vernachlässigt, und es ist unsere Vision, einen professionellen Service für den richtungsweisenden Wandel in der Luxusuhrenindustrie zu bieten", so Hoffmann. „Wir setzen auf fortschrittliche Technologien und erfüllen die Bedürfnisse der heutigen aufgeklärten Verbraucher und visionären Einzelhändler."

Danny Govberg, Mitbegründer und CEO von WatchBox, sagte: „Patrik hat mit einem der kreativsten Uhrenunternehmer unserer Zeit, Rolf Schnyder, zusammengearbeitet und von ihm gelernt; und er erlebte den Übergang von einem Familienunternehmen zu einem wahren globalen Großunternehmen. Diese Erfahrung ist in unserer Branche einzigartig und ist eine Bereicherung für die Mission von WatchBox, den Wandel in der Gebrauchtuhrenindustrie voranzutreiben."

Susanne Hurni schließt sich WatchBox Schweiz an, nachdem Sie 30 Jahre lang als Leiterin für den Bereich Marketing und Kommunikation bei Ulysse Nardin tätig war. Herbert Gautschi verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Uhrenindustrie sowie über Kenntnisse in den Bereichen Organisationsmanagement, Marketing und Vertrieb und hat im Laufe seiner Karriere intensiv mit großen Luxusmarken zusammengearbeitet.

INFORMATIONEN ZU WATCHBOX

WatchBox ist die weltweit führende E-Commerce-Plattform für den Kauf, Verkauf und Handel mit gebrauchten Luxusuhren; geprägt durch Technologie, Innovation und einzigartige globale Erfahrung im High-End-Uhrensegment. WatchBox bietet eine unvergleichliche Auswahl an gebrauchten Luxusuhren, darunter exklusive, schwer erhältliche und limitierte Serienmodelle führender Uhrmacher. Der Kundenservice für den Verkauf und Handel von Uhren wurde optimiert und ist sowohl online als auch offline leicht zugänglich. Vertrauen, Preistransparenz und Authentifizierung sind zentrale Bestandteile der Plattform von WatchBox – jede Uhr wird von den hauseigenen Meisteruhrmachern sorgfältig geprüft.

Die Uhren und Dienstleistungen von WatchBox sind online unter www.thewatchbox.com und über die mobile App des Unternehmens jederzeit verfügbar. WatchBox unterhält auch private Ausstellungsräume und Verkaufsbüros in Philadelphia, Hongkong und der Schweiz.

USA 866.858.8434 | Hongkong 852 3018 8594 | Schweiz +41 (0) 32 722 12 80

Facebook: @watchboxglobal

Instagram: @watchbox_global

Twitter: @watchbox_global

YouTube: @watchboxstudios

PRESSEKONTAKTE

Susanne Hurni | shurni@thewatchbox.com | +41 (0) 32 722 12 80

Caroline Kallman Joffe | caroline@thewatchbox.com | +1 717 951 2259

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/688192/WatchBox_team.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/688191/WatchBox_Logo.jpg

SOURCE WatchBox

Related Links

http://www.thewatchbox.com