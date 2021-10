WatchBox franchira bientôt le 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires et dévoile huit nouveaux emplacements dans le cadre de son plan d'expansion mondiale

PHILADELPHIE, 6 octobre 2021 /PRNewswire/ -- WatchBox, la première plateforme mondiale de montres de luxe de collection, a annoncé aujourd'hui se trouver sur la bonne voie pour atteindre les 300 millions de dollars américains de chiffre d'affaires net en 2021 et pour dépasser le cap, depuis sa création en 2017, du 1 milliard de dollars américains d'ici la fin de l'année. L'entreprise a également révélé son intention d'ouvrir huit nouveaux emplacements dans le monde; cinq d'entre eux devraient ouvrir au cours des six prochains mois, y compris ses premiers satellites américains.

Selon McKinsey & Company, les marchés primaire et secondaire de l'horlogerie devraient passer de 66 milliards de dollars américains à 97 milliards de dollars américains d'ici 2025. « WatchBox connaît une période très excitante », a déclaré Justin Reis, PDG mondial de WatchBox. « Nous avons enregistré une croissance rentable d'une année à l'autre et nous prévoyons atteindre une augmentation de 40 % du chiffre d'affaires en 2021. Nous sommes en voie d'enregistrer un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars américains avec des marges BAIIDA à deux chiffres. En tant que marché d'inventaire géré, nous continuons d'acquérir chaque jour des collectionneurs incroyables, établissant des relations qui durent toute une vie. De plus, notre plateforme axée sur les médias crée une programmation qui mobilise et éduque nos communautés de collectionneurs autour d'une passion commune pour l'horlogerie. »

D'ici la fin de 2022, WatchBox prévoit ouvrir des emplacements à New York, Los Angeles, Miami, Houston et Dallas, ainsi que trois autres à l'international, à Zurich, à Riyad et à Tokyo. Les nouvelles destinations WatchBox viennent accroître la présence actuelle de l'entreprise, qui a déjà pénétré les marchés de Dubaï, de Hong Kong, de Neuchâtel, de Singapour et dont le siège social américain se trouve à Philadelphie.

L'ouverture des nouveaux emplacements de WatchBox offrira à la communauté de l'entreprise un lien personnel inégalé. Contrairement à la vente au détail traditionnelle en magasin, le concept expérimental de WatchBox s'appuie sur l'un des plus grands inventaires centralisés au monde comptant plus de 150 millions de montres. Ces espaces innovants seront des lieux de rassemblement dynamiques où les passionnés pourront créer des liens et partager leur amour des montres de luxe, découvrir un inventaire unique et bâtir des relations qui amélioreront leur expérience de collectionneur de montres.

« Chez WatchBox, nous sommes poussés par notre communauté mondiale d'amateurs de montres, le pilier central de notre entreprise. Chaque fois que nous ouvrons un nouvel emplacement, nous réussissons à trouver de nouvelles communautés dans de nouveaux marchés. En étant plus proches de nos clients, nous sommes en mesure d'offrir un accès incroyable aux produits, à nos conseillers clients et à notre communauté de collectionneurs, créant ainsi une scène sur laquelle les amateurs de montres peuvent se rassembler, apprendre et découvrir », a ajouté M. Reis.

Les emplacements de Miami, New York et Los Angeles seront les premiers à ouvrir au premier trimestre de 2022. Studio Mellone, un cabinet de design de renom reconnu pour ses concepts de luxe et ses salles d'exposition dans le monde entier, a été engagé pour concevoir les premiers emplacements aux États-Unis.

WatchBox est la plateforme leader mondiale pour l'achat de montres de luxe de collection. Offrant la plus grande collection de montres de luxe en parfait état, authentifiées et couvertes par une garantie mondiale, WatchBox est la destination ultime du collectionneur de montres. Les membres de la communauté des collectionneurs WatchBox bénéficient d'un service de conciergerie en gants blancs en ligne ou dans n'importe lequel de nos emplacements internationaux aux États-Unis, à Hong Kong, à Singapour, en Suisse et à Dubaï. En tant que plateforme technologique et pionnière dans le commerce axé sur les médias, WatchBox produit et distribue quotidiennement du contenu vidéo original, avec une bibliothèque en pleine croissance qui comprend des informations sur le marché, des interviews de collectionneurs et des milliers de critiques de montres. Pour en savoir plus, consultez le site www.thewatchbox.com .

