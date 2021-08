WatchBox investit dans la manufacture horlogère indépendante De Bethune

La manufacture De Bethune se consacre à la recherche et au développement. Sa philosophie associe les compétences et le savoir-faire de l'horlogerie classique à des processus techniques contemporains. L'entreprise continue d'afficher une croissance sans précédent et de jouir d'une large reconnaissance de la part des collectionneurs et de l'industrie horlogère dans son ensemble. Cet investissement permettra à De Bethune d'allouer davantage de ressources pour prendre une trajectoire forte et stable vers le futur, dédiée à ses partenaires et à ses clients, et de rester fidèle à ses principes de créativité et de qualité.

« WatchBox est l'un de nos partenaires de confiance qui apporte à De Bethune un soutien dynamique depuis de nombreuses années » indiquent Denis Flageollet et Pierre Jacques. « Nous admirons depuis longtemps leur désir et leur engagement à faire évoluer la communauté horlogère internationale en matière d'art horloger et nous sommes ravis de nous joindre à eux. L'investissement de WatchBox permettra à De Bethune d'atteindre sa vision à long terme de faire avancer et de réinterpréter l'art horloger ».

Afin d'assurer la continuité de l'entreprise, Pierre Jacques (CEO) et Denis Flageollet (Chef des opérations et maître-horloger) resteront au conseil d'administration de De Bethune et continueront de mener les équipes à Genève et à L'Auberson. Ils poursuivront les stratégies efficaces concernant les produits, la distribution et la communication de la marque, qui rendent hommage aux traditions horlogères du XVIIIème siècle tout en proposant des innovations techniques et esthétiques.

À propos de WatchBox

WatchBox est la plate-forme mondiale leader pour l'achat de montres de luxe de collection, alimentée par la technologie, l'innovation et une expérience mondiale hors-pair sur le marché des montres haut de gamme. WatchBox propose à la vente un choix incomparable de garde-temps de luxe. Son service à la clientèle dédié à la vente et l'échange de montres est rationalisé et facile d'accès tant en ligne qu'en présentiel, avec une communauté virtuelle dynamique, des showrooms et des bureaux aux États-Unis, à Hong Kong, à Singapour, en Suisse et à Dubaï. Confiance, transparence des prix et authentification sont les principes de base de la plateforme WatchBox, où chaque montre est minutieusement évaluée par des maîtres-horlogers en interne et accompagnée d'une garantie internationale de 2 ans. www.thewatchbox.com

À propos de De Bethune

De Bethune est une manufacture d'horlogerie suisse et indépendante située à L'Auberson. Là-haut, dans les alpages du Jura suisse (canton de Vaud), près de 40 collaborateurs – horlogers, ingénieurs, concepteurs-designers, micro-mécaniciens, polisseurs, décorateurs suivant l'exemple et l'impulsion de Denis Flageollet, Fondateur et maître-horloger de la marque – se consacrent à la recherche et au développement d'innovations techniques et esthétiques, dans l'esprit des grands maîtres-horlogers du XVIIIème siècle. Tourbillons, quantièmes perpétuels, chronomètres, secondes mortes, lunes sphériques, ponts, roues, ancres, balanciers, pignons, spiraux, vis, mais aussi boîtiers, cadrans, cornes mobiles, aiguilles… chaque composant est pensé et fabriqué un à un, avec une attention particulière au moindre détail, y compris dans la décoration avec les traditionnelles « Côtes de Bethune » et la gravure Microlight.

De Bethune conçoit, développe et fabrique l'ensemble de ses garde-temps au sein de sa propre manufacture. Depuis sa fondation, De Bethune a développé pas moins de 30 calibres, présenté une trentaine de Premières mondiales, de nombreux brevets ainsi que 150 pièces uniques pour répondre aux attentes des collectionneurs les plus avisés. Partout dans le monde, les garde-temps De Bethune ont été récompensés par les plus hautes distinctions, notamment le Prix de l'Aiguille d'or du Grand Prix d'Horlogerie de Genève qui distingue la Montre de l'année. Aujourd'hui, Denis Flageollet et Pierre Jacques, CEO, président ensemble aux destinées de l'entreprise. Le style pur, les lignes tendues et la finesse des boîtiers constituent l'inimitable signature des créations audacieuses de De Bethune. Les garde-temps De Bethune sont à découvrir dans 25 points de vente exclusifs dans le monde et dans le showroom de la marque situé au cœur de la Vieille Ville de Genève. www.debethune.com

