WatchBox, la premiere plateforme mondiale de commerce electronique pour les montres de luxe de collection, obtient un financement de 165 millions de dollars pour poursuivre son expansion globale

La première plateforme mondiale de commerce électronique pour les montres de luxe de collection soutenu par un panel d'investisseurs réputés

PHILADELPHIE, le 23 novembre 2021 /PRNewswire/ -- WatchBox, la première destination en ligne au monde pour les montres de luxe de collection a annoncé aujourd'hui qu'elle avait levé 165 millions de dollars de capitaux propres. Les principaux investisseurs The Radcliff Companies et The Spruce House Partnership rejoignent ainsi CMIA Capital Partners ainsi que d'autres financeurs. WatchBox investira ce capital pour développer sa plateforme numérique, conquérir de nouveaux marchés et enrichir son stock – qui est d'ores et déjà le plus grand stock mondial.

Parmi les investisseurs actuels de WatchBox figurent des athlètes professionnels couronnés de succès et amateurs de montres tels que Giannis Antetokounmpo, Chris Paul, Devin Booker et Karl Anthony Towns. WatchBox bénéficie également du soutien financier d'entrepreneurs et de dirigeants de niveau international : Michael Jordan, Michael Strahan, Larry Fitzgerald, Bill Ackman, Marc Lasry, Ernie Garcia II – l'actionnaire majoritaire de Carvana, Danny Maegaard, Mike Lazerow, Howard Linzdon et les fondateurs de Warby Parker, Allbirds et Harry's.

Avec cette annonce, WatchBox étoffe également son conseil d'administration de trois nouvelles recrues : Jeff Saunders (CTO, Warby Parker), Eli Goldstein (cofondateur, The Radcliff Companies) et David Berkman (directeur associé, Associated Partners).

« Nous sommes fiers d'accueillir Radcliff et Spruce House au sein de la famille WatchBox », a déclaré Justin Reis, cofondateur et CEO de WatchBox. « Nos investisseurs et partenaires sont issus de secteurs très variés – biens de consommation, technologie, finance, sport professionnel... Mais nous sommes tous liés par une passion commune pour l'horlogerie. Lorsque nous avons fondé WatchBox, notre objectif était de fédérer un réseau d'amateurs autour d'une marque qui repose sur la confiance et privilégie des relations à long terme avec ses clients. Avec cette base, nous sommes en mesure d'utiliser la technologie pour créer la meilleure expérience client du secteur.»

« Nous sommes en train de redéfinir les transactions en ligne du luxe haut de gamme », a ajouté Justin Reis. « Nous bâtissons notre propre plateforme de conciergerie afin de favoriser l'efficience et la croissance tout en tissant des liens personnels forts avec des collectionneurs du monde entier. »

IMAGES + TRADUCTIONS: https://bit.ly/WatchBoxFunding

À PROPOS DE WATCHBOX

Fondée en 2017 par Justin Reis, Tay Liam Wee et Danny Govberg, WatchBox est la première plateforme de commerce électronique mondiale pour les montres de luxe de collection. En offrant la collection la plus importante de montres de luxe en parfait état, authentifiées et couvertes par une garantie mondiale, WatchBox est devenue la destination ultime du collectionneur de montres. Les membres de la communauté WatchBox bénéficient d'un service de conciergerie haut de gamme en ligne ou sur nos points de vente internationaux, notamment aux États-Unis, à Hong Kong, à Singapour, en Suisse et à Dubaï. En tant que plateforme technologique et pionnière dans le commerce axée sur les médias, WatchBox produit et distribue quotidiennement du contenu vidéo original, avec une bibliothèque en pleine croissance qui comprend des informations sur le marché, des interviews de collectionneurs et des milliers de critiques de montres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.thewatchbox.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1652416/WatchBox_Logo.jpg

Related Links

http://www.thewatchbox.com



SOURCE WatchBox