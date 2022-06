WatchBox präsentiert ganzheitliches Konzept für seine New York Collector's Lounge und die Roadmap für die Expansion nach London und Shanghai

Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat WatchBox Präsenzen in den Vereinigten Staaten, Hongkong, Singapur und der Schweiz aufgebaut, ebenso wie im Nahen Osten, wo sich das Unternehmen über ein Joint Venture mit Ahmed Seddiqi & Sons in Dubai und Riad etablierte. In der nächsten Wachstumsphase wird nun in wichtigen Märkten in den USA das Collector's Lounge-Konzept eingeführt.

WatchBox hat dieses Konzept zusammen mit dem renommierten Designbüro Studio Mellone entwickelt und schafft auf Basis der Vision von Andre Mellone ein markantes Ambiente. Der brasilianische Designer hat sich einen Ruf für die Gestaltung moderner, stilvoller und einladender Interieurs erworben. Zu seinen vielbeachteten Projekten zählen Designs für Thom Browne, Carolina Herrera und Jason Wu sowie die Spa-ähnliche Gemeinschaftsetage im 25 Park Row in New York. Mellones Konzept für WatchBox wird in New York, Miami, Los Angeles und Boca Raton umgesetzt. Die New York Collector's Lounge wird das Flaggschiffprojekt sein und soll im 3. Quartal 2022 eröffnet werden.

„Traditionelle Konzepte aus dem Handel, Wohnen und Gastgewerbe verschmelzen zu einem Ganzen. Läden sehen aus wie Wohnungen, Wohnungen sehen aus wie Hotels ... und stets geht es dabei um eine einladende Ausstrahlung, um Spannung und die Wertschätzung für Design", so Andre Mellone. „Räume sollten Eindruck machen und reizvoll sein, aber auch Komfort bieten und etwas Zeitloses haben." Zu seiner Inspirationsquelle für die WatchBox-Lounges fügt Mellone hinzu: „Ich war schon immer ein Fan der Designaspekte der frühen James-Bond-Filme. Sie sind auf coole, unbefangene und verspielte Weise sexy, was meiner Meinung nach perfekt zum Konzept von WatchBox passt."

Mellones unverwechselbarer Stil wird nun eine rund 460 Quadratmeter große Fläche im 4. Stock des Fuller Buildings prägen, das an der Kreuzung 57th Street und Madison Avenue in Midtown Manhattan liegt. Die Lounge wird Veranstaltungsräume, individuelle Showrooms, einen Tagungsraum, Video- und Digital-Media-Studios sowie ein praxisorientiertes „Uhrenlabor" umfassen, in dem sich die Besucher informieren, die von WatchBox zusammengestellten Uhrenkollektionen begutachten und sich von den engagierten Mitarbeitern beraten lassen können. Die Eröffnung der Lounge im Lauf des Jahres wird von einem vielfältigen Programm mit Veranstaltungen und anderen Angeboten begleitet werden.

„Beim weiteren Ausbau des WatchBox-Erlebnisses in aller Welt lassen wir uns von einer Community-orientierten Philosophie leiten", betont Reis. „Unsere Kunden und Kundenberater werden durch die gemeinsame Sammelleidenschaft und ihre Faszination für die Uhrmacherkunst zusammengeführt. Mit Andre Mellones Hilfe wollten wir ganzheitliche Umgebungen schaffen, die den Handel mit Entertainment, persönlichem Service und sozialen Kontakten vereinen. Und natürlich werden die Uhren dabei das A und O sein."

Im Lauf des Jahres werden weitere Standorte im Miami Design District und Boca Raton Resort eröffnet, ebenso wie eine großzügige Lounge mit Showroom und Eventbereich in West Hollywood.

BILDER ZUM DOWNLOAD: https://bit.ly/WatchBoxExpansion

ÜBER WATCHBOX

WatchBox, die weltweit führende Plattform für Luxusuhren in Sammlerqualität, wurde 2017 von Justin Reis, Tay Liam Wee und Danny Govberg gegründet. Das Unternehmen bietet ein sorgsam zusammengestelltes Sortiment an Zeitmessern der angesehensten Uhrenmarken sowie aufstrebender, unabhängiger Uhrmacher. Alle Uhren sind mit einem Echtheitszertifikat und einer zweijährigen internationalen Garantie versehen. Mit vertrauenswürdigen Beratern, einer dynamischen Medienplattform, einer digitalen Infrastruktur sowie Niederlassungen und Showrooms rund um die Welt bietet WatchBox einer aktiven globalen Sammler-Community einen erstklassigen, maßgeschneiderten Service. Erfahren Sie mehr unter www.thewatchbox.com.

PRESSEKONTAKT

WatchBox: Caroline Kallman Joffe | [email protected] | +1 717 951 2259

WatchBox Switzerland: Susanne Hurni | [email protected] | +41 76 316 35 39

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1833490/0_WatchBox_Expansion_StudioMellone_images.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1026258/Watchbox_Logo.jpg

SOURCE WatchBox