Watchers App annonce le lancement de son produit qui transforme le visionnage de films et de spectacles en une expérience sociale attrayante

L'application Watchers App permet aux utilisateurs de regarder des films, des émissions et du sport avec leurs amis et des célébrités, en synchronisation, et de communiquer entre eux par la voix ou le texte pendant le visionnage.

LISBONNE, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Watchers , une startup de divertissement, annonce le lancement de la version bêta publique de son application permettant de regarder des films, des émissions et du sport avec des amis et des célébrités. L'application permet aux utilisateurs de regarder le contenu des plateformes vidéo les plus populaires en synchronisation et de communiquer entre eux par la voix ou le texte.

Outre les salles privées pour les amis et les parents, Watchers App offre aux utilisateurs la possibilité de rejoindre des salles publiques et de regarder le contenu avec des critiques professionnels, des comédiens, d'autres influenceurs et même un commentateur virtuel IA, Cinephile.

Watchers App est disponible dans l'UE et prend en charge YouTube, Netflix dans quelques semaines, ainsi que certaines des plateformes vidéo locales. L'application est gratuite pour les utilisateurs, qui ne paient que pour leur abonnement à Netflix, Disney+, Curiosity et d'autres plateformes populaires qui seront bientôt prises en charge.

Afin d'offrir une expérience utilisateur multiplateforme, Watchers propose également une solution de second écran b2b , puisque la société a développé un SDK qui peut être facilement intégré dans l'application SmartTV d'un VOD. Ainsi, les utilisateurs ont la possibilité de regarder des vidéos sur un grand écran tout en gérant des vidéos synchronisées et en communiquant via l'application. Ce type de partenariat permet aux plateformes de vidéo à la demande de créer un environnement social attrayant autour de leur contenu, et donc d'augmenter le temps passé avec celui-ci.

L'annonce faite aujourd'hui au Web Summit portera sur la solitude numérique, car les gens passent désormais près d'un tiers de leurs heures d'éveil à s'occuper de ce type de divertissement et utilisent simultanément leur téléphone portable pour envoyer des messages, s'engager dans les médias sociaux ou rechercher du contenu connexe . « Notre solution offre la possibilité d'un visionnage social proche de ce que nous avions l'habitude de vivre dans un monde hors ligne », a déclaré Yana Bardintseva, cofondatrice et PDG de Watchers App.

À propos de Watchers App Ltd

Watchers App Limited est une startup de divertissement basée à Londres, fondée en 2021 par l'entrepreneuse technologique et top-manager TMT à succès Yana Bardintseva et trois co-fondateurs avec une forte capacité dans le produit et les technologies sur une mission de socialiser le processus de regarder le contenu vidéo.

