Waterfront Toronto lance un concours international pour le développement de Quayside

« Nous recherchons des leaders dans le domaine du développement qui partageront notre ambition de faire de Quayside un lieu qui fusionne avec l'eau. Nous voulons l'embellir et le rendre encore plus utile et original que ce qui a été imaginé. Nous voulons que Quayside soit intemporel, qu'il s'adapte et qu'il nous propulse à la place qui nous revient parmi les grands rivages du monde », a conclu S. Diamond.

Quayside ouvrira un nouveau chapitre dans le développement de Toronto. Il rappellera aux gens tout ce qu'ils attendent de la vie en ville et démontrera ce qui est possible lorsque la vision, la passion et l'excellence du design sont réunies.

Quayside sera une communauté durable pour les personnes de tous horizons. Un lieu offrant des options de logement abordable pour les individus et les familles. Il offrira des possibilités pour les personnes âgées, notamment des soutiens et des équipements qui leur permettront de vivre de manière autonome. Les possibilités de développement économique inclusives créeront des emplois et des espaces pour les chefs d'entreprise qui reflètent la diversité de Toronto.

La vision de Waterfront Toronto pour le Parliament Slip est une pièce maîtresse du projet et tient la promesse de la société de réorienter la ville vers l'eau.

« Quayside est l'occasion de réimaginer un avenir économique plus solide et de créer une communauté de référence post-pandémique qui s'attaque aux nombreuses vulnérabilités que la crise COVID-19 a mises en évidence », a déclaré George Zegarac, PDG de Waterfront Toronto.

« L'année dernière a fait que les gens se sont séparés alors qu'ils préféraient être ensemble. Nous saurons que nous avons réussi lorsque tous ceux qui ont déjà pensé à quitter la ville regarderont Quayside et se souviendront de toutes les raisons pour lesquelles ils ont voulu vivre à Toronto au départ », a ajouté G. Zegarac.

Le site de Quayside s'étend sur 4,9 hectares, dont 3,2 hectares de terres aménageables réparties sur cinq blocs de développement. C'est l'une des dernières étendues de terrain non développées à quelques pas du centre-ville de Toronto. Avec l'étape de demande de qualifications de ce concours, une liste restreinte de promoteurs sera sélectionnée pour participer à l'appel d'offres afin de choisir une équipe de développement gagnante qui offrira une communauté dynamique, inclusive et résiliente, y compris de nouveaux logements abordables et au prix du marché, et les conditions nécessaires à la réussite d'une diversité d'entreprises.

Pour consulter l'appel d'offres, les promoteurs et les parties intéressées peuvent consulter le site www.waterfrontoronto.bonfirehub.ca . La date limite de soumission des demandes de qualifications est le 12 mai 2021. Waterfront Toronto vise à sélectionner un promoteur gagnant avant la fin de 2021.

Visitez la newsroom de Waterfront Toronto pour voir à quoi pourraient ressembler Quayside et le Parliament Slip.

Waterfront Toronto a été créé par le gouvernement du Canada, la province de l'Ontario et la ville de Toronto pour superviser et diriger le renouvellement du rivage de la ville. Il a pour mandat de fournir un front de mer revitalisé qui rassemble les approches les plus innovantes en matière de développement urbain durable, d'excellence en design urbain, de développement immobilier et d'infrastructures technologiques de pointe.

En collaboration avec la communauté et avec des partenaires des secteurs public et privé, Waterfront Toronto crée des quartiers complets ancrés dans des parcs et des espaces publics, ainsi que des communautés diversifiées, durables et à usage mixte qui offrent une qualité de vie élevée aux résidents, aux travailleurs et aux visiteurs. Nous transformons le rivage pour l'usage et le plaisir des habitants de Toronto, de l'Ontario et du Canada, afin de favoriser la croissance économique et de redéfinir la façon dont la ville, la province et le pays sont perçus par le monde.

