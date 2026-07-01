Waterloo Capital adquiere una participación accionaria en Ironclad Wealth, con sede en Austin

La empresa combinada operará bajo el nombre de Waterloo Capital, lo que profundizará la presencia de la empresa en su mercado local de Austin, Texas

AUSTIN, Texas, 1 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Waterloo Capital, L.P., un asesor de inversiones registrado con sede en Austin y uno de los Ria de más rápido crecimiento en el país, anunció hoy que ha adquirido una participación accionaria en Ironclad Wealth, una respetada práctica de asesoramiento con sede en Austin. A partir del 1 de julio de 2026, las dos firmas locales unirán fuerzas bajo el nombre de Waterloo Capital, uniendo un compromiso compartido con las familias de Austin y la comunidad en general a la que sirven.

Para los clientes de Ironclad Wealth, la asociación desbloquea toda la amplitud de la infraestructura de grado institucional de Waterloo Capital, desde la gestión de activos institucionales y la planificación financiera avanzada hasta los servicios dedicados de family office. Para Waterloo Capital, la transacción profundiza las raíces de la empresa en su ciudad natal y marca otro paso deliberado en su estrategia de crecimiento disciplinado y centrado en el asesor.

"Al asociarnos con Waterloo Capital, podemos llevar la gestión de activos a nivel institucional, la planificación financiera avanzada y los servicios de oficina familiar a las familias a las que servimos aquí en Austin y más allá", dijeron Mark McAdams y Steven Livitz, directores de Ironclad Wealth. "La escala, los recursos y el compromiso de Waterloo con los clientes nos permiten ofrecer un nivel de servicio aún mayor y, al mismo tiempo, preservar las relaciones con las que nuestros clientes siempre han contado".

"Ironclad Wealth ha construido una excelente reputación y una base de clientes leales aquí en nuestro patio trasero", dijo John Chatmas, director ejecutivo de Waterloo Capital. "Al combinar su historial con nuestra infraestructura, podemos ayudar a más familias a planificar su jubilación de manera reflexiva y llevar la gestión de activos institucionales al inversor individual".

Y el impulso está lejos de terminar. A medida que continúa expandiéndose, Waterloo Capital está reclutando activamente asesores financieros de ideas afines que comparten su filosofía de "primero el cliente" y su convicción de que los inversores individuales y las familias merecen capacidades de calibre institucional.

Acerca de Waterloo Capital

Waterloo Capital, L.P. es un asesor de inversiones registrado con sede en Austin, Texas, que ofrece gestión de activos institucionales, planificación financiera avanzada y servicios de oficina familiar a individuos, familias e instituciones. Reconocido como uno de los Ria de más rápido crecimiento en el país y nombrado entre las 100 mejores firmas de asesoría financiera de USA TODAY para 2026, Waterloo Capital se compromete a llevar la gestión de inversiones de grado institucional al inversor individual. Año tras año, la firma se ha ganado un lugar en la prestigiosa lista "50 Growers Across America" de Citywire RIA, un reconocimiento reservado para las firmas de asesoría de más rápido crecimiento en la nación y un poderoso testimonio del implacable impulso de Waterloo Capital y la profunda confianza que los clientes continúan depositando en su equipo.

Acerca de Ironclad Wealth

Ironclad Wealth es una práctica de asesoría con sede en Austin, Texas, dirigida por los directores Mark McAdams y Steven Livitz, que atiende a individuos y familias con una gestión de inversiones disciplinada y una planificación financiera personalizada. A través de su asociación con Waterloo Capital, la firma ahora ofrece a los clientes una gestión ampliada de activos institucionales, planificación financiera avanzada y capacidades de oficina familiar.

Waterloo Capital

Taylor Chatmas, gerente de Marketing

Teléfono: (512) 717-4495

Correo electrónico: [email protected]

Sitio web: www.waterloocap.com

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FUENTE Waterloo Capital