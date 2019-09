Watermark amplia parceria com a Instructure para oferecer maior suporte à utilização de feedback de alunos em instituições em todo o mundo

NOVA YORK, 4 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Watermark, pioneira em inteligência educacional, fortaleceu essa semana sua parceria com a Instructure Canvas para fornecer maior suporte às instituições na simplificação dos processos de recebimento de feedback dos alunos e fornecimento de dados importantes às partes interessadas. As empresas continuarão trabalhando juntas para facilitar o acesso à EvaluationKIT by Watermark pelos membros da comunidade internacional do Canvas para promover o trabalho crucial de capturar o feedback dos alunos e utilizar essas informações para criar uma experiência aperfeiçoada de ensino e aprendizagem.

Sistemas de tecnologia e dados desconectados dificultam a utilização eficaz dos dados. Oferecendo uma solução de avaliação de curso e pesquisa que se integra perfeitamente com o Canvas, as instituições podem centralizar e capturar mais facilmente os principais dados de feedback dos alunos para descobrir os tipos de informações que são essenciais para moldar o planejamento, melhorar o currículo, ajudar a administrar o corpo docente e aumentar a qualidade.

Utilizada por mais de 300.000 administradores e docentes para administrar mais de 16 milhões de avaliações de cursos em todo o mundo, a EvaluationKIT by Watermark tem otimizado os processos das instituições para obter feedback fundamental de alunos há mais de uma década. É a única solução completa de avaliação e pesquisa institucional criada exclusivamente para o ensino superior e que também se integra à solução de relatórios de atividades de docentes da Watermark. Hospedada regionalmente na AWS para atender às necessidades de residência de dados, cumprindo o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia e da Suíça, e com certificação TrustArc, a EvaluationKIT by Watermark já atende a muitos membros da comunidade do Canvas. A solução recebeu três prêmios SIIA CODiE e foi mais recentemente reconhecida como a Melhor Solução de Dados para Educação, em parte porque alavanca uma integração pronta com o Canvas em apoio a taxas de respostas mais altas e também pela rapidez no fornecimento de insights relevantes que promovem aperfeiçoamentos.

"Temos um ecossistema de aprendizagem digital aberto, e parte da nossa visão implica a construção de nossa comunidade do Canvas e parcerias com outros provedores líderes para apoiar melhores integrações e mais flexibilidade para que nossa comunidade global de clientes possa desenvolver constantemente seus ambientes de tecnologia e colocar o aprendizado num patamar superior", disse Tara Gunther, vice-presidente de parcerias da Instructure. "Esta nova parceria fortalece nosso relacionamento à medida que continuamos a trabalhar juntos para apoiar faculdades e universidades nos seus esforços de garantia de qualidade."

"A EvaluationKIT faz parte há muito tempo da comunidade do Canvas e foi um dos primeiros membros da rede de parceiros da Instructure. Agora ela é parte da Watermark e estamos entusiasmados por poder aprofundar a nossa parceria para apoiar ainda mais a comunidade internacional do Canvas. Só no ano passado, fizemos a localização completa do nosso aplicativo para fornecer suporte a todos os idiomas e já estamos trabalhando em estreita colaboração com muitas instituições internacionais. Com a nossa sólida parceria, poderemos aumentar ainda mais a eficiência das instituições do Canvas, ajudando-as a coletar o feedback dos alunos sobre a experiência de aprendizado. Isso é fundamental para avaliar e aperfeiçoar o ensino e o aprendizado e, quando associado a outros dados institucionais, fornece uma visão mais holística sobre a eficácia", disse Kevin Hoffman, presidente da EvaluationKIT by Watermark.

Essa parceria constante ressalta a visão mais ampla da Watermark de conectar dados que antes estavam separados e permitir que as instituições obtenham os insights necessários para fazer melhorias significativas em todos os níveis. Como provedor global de soluções de inteligência educacional, a Watermark apoia atualmente mais de 1.700 faculdades e universidades no desenvolvimento de uma estratégia internacional ao ensino munidas de dados nos quais podem confiar.

Para saber mais sobre o programa de parceria da Instructure, visite www.partners.instructure.com. Para saber mais sobre como a Watermark pode apoiar os resultados de seus alunos e instituições, visite www.watermarkinsights.com.

