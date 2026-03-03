Watermill Group schließt Verkauf von Cooper Turner Beck (CTB) an Waterland Private Equity ab

CTB erzielte in den letzten Quartalen die höchsten Marktanteilsgewinne und die höchste Rentabilität

BOSTON, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Watermill Group , ein strategieorientiertes privates Investmentunternehmen, gab den Verkauf von Cooper Turner Beck (CTB) an Waterland Private Equity bekannt, ein europäisches privates Investmentunternehmen, das sich auf die Skalierung von Industrieunternehmen spezialisiert hat.

CTB ist ein weltweiter Anbieter von sicherheitskritischen Befestigungslösungen für die Bereiche Energie, Stromerzeugung, Bauwesen und andere anspruchsvolle Märkte. Das Unternehmen entwirft, fertigt und vertreibt seine Produkte an weltweit führende Kunden, die auf qualitativ hochwertige Verbindungselemente angewiesen sind, um in anspruchsvollen Umgebungen zu bestehen .

Unter der Leitung der Watermill Group tätigte CTB umwälzende Akquisitionen, vergrößerte sich von drei auf acht Länder (mit 21 Standorten weltweit), verdoppelte seine Mitarbeiterzahl und wurde zum weltweit führenden Anbieter von sicherheitskritischen Befestigungssystemen für die Energiebranche.

Als wachsendes, rentables und weltweit anerkanntes Unternehmen weckte CTB mit seinen hervorragenden Leistungen und seiner Führungsrolle auf den Energiemärkten das Interesse einer großen Gruppe von Käufern. Unter der Leitung von Waterland ist das Unternehmen nun bereit für sein nächstes Kapitel.

"Zusammen mit der Watermill Group haben wir unsere Strategie darauf konzentriert, den gesamten Energiemarkt durch unsere organischen Entwicklungen und Akquisitionen zu bedienen", sagte Anthony Brown, CEO von Cooper Turner Beck . "Dieser Ansatz hat dazu geführt, dass wir unseren Kundenstamm, unser Produktportfolio und unsere globale Präsenz erweitert haben. Diese breitere Marktstrategie, die durch das Engagement unserer Mitarbeiter vorangetrieben wird, hat zu unserer erhöhten Rentabilität und unserem Wachstum geführt."

"Wir sind unglaublich stolz auf das Wachstum von Cooper Turner Beck während seiner Zugehörigkeit zum Portfolio der Watermill Group", sagt Steven Karol, Managing Partner der Watermill Group. "Dies war vom ersten Tag an eine echte Partnerschaft mit Anthony Brown und dem Team, als wir eine Vision formten, in das Team investierten, die internationale Expansion unterstützten und das langjährige Engagement des Unternehmens für Qualität verstärkten. Wir freuen uns darauf, den weiteren Erfolg des Unternehmens mit seinem neuen Partner Waterland mitzuerleben".

Bei dieser Transaktion erbrachte Baird Beratungsleistungen auf der Verkaufsseite, und Jasso Lopez und CMS erbrachten Rechtsdienstleistungen auf der Verkaufsseite.

Diese Transaktion unterstreicht die kontinuierliche Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie von Watermill und bringt die über 40-jährige Erfolgsgeschichte des Unternehmens bei der Umwandlung und Skalierung marktführender Unternehmen weiter voran.

Über die Watermill-Gruppe:

Die Watermill Group ist ein strategieorientiertes privates Investmentunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, ihr Potenzial durch strategische Veränderungen voll auszuschöpfen. Seit vier Jahrzehnten erwirbt, betreibt und verbessert Watermill Unternehmen. Watermill sucht nach Unternehmen, bei denen es eine einzigartige Kombination aus strategischem Verständnis und Management-Know-how einsetzen kann, um deren Zukunft neu zu gestalten und das Wachstum zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.watermill.com

