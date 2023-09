Waters présente de nouvelles solutions accessibles qui simplifient davantage l'analyse des produits biologiques et des milieux de culture cellulaire

Résumé de l'article :

Le nouveau logiciel Waters™ OneLab™ permet de créer de nouvelles solutions accessibles faciles à utiliser, en intégrant le système LC-MS Waters BioAccord™ et le robot Andrew+™ aux bioréacteurs en amont, afin d'automatiser les analyses de routine de la qualité des produits et des milieux de culture cellulaire.

De nouveaux flux de travail analytiques LC-MS prédéveloppés permettent aux ingénieurs en bioprocédés ayant une expérience limitée en LC-MS d'accélérer encore plus facilement le développement de processus en amont, jusqu'à six semaines. i

Automatisation de la préparation et de l'analyse des échantillons à partir de n'importe quel bioréacteur ; le pont logiciel disponible pour les bioréacteurs multiparallèles Sartorius Ambr® facilite l'utilisation et le transfert des données sans interruption.

MILFORD, Massachusetts, 12 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Waters Corporation (WAT:NYSE) a présenté de nouvelles solutions d'accès aux bioprocédés conçues pour simplifier davantage la préparation et l'analyse des échantillons biologiques. En éliminant la nécessité d'envoyer des échantillons de bioréacteur à un laboratoire central pour analyse, les nouvelles solutions permettent d'accélérer encore plus facilement le développement des bioprocédés en amont, jusqu'à six semaines par rapport aux méthodes traditionnelles.i Grâce aux mises à jour du logiciel d'automatisation de laboratoire Waters OneLab™ et à de nouveaux flux de travail analytiques prédéveloppés, la combinaison permet aux ingénieurs en bioprocédés de capturer des données de haute qualité sur les bioprocédés et les produits pharmaceutiques en quelques clics seulement.

Waters associe son système de chromatographie liquide-spectrométrie de masse (LC-MS) BioAccord™ et le robot Waters Andrew+™ connecté via de nouveaux protocoles dans le logiciel OneLab pour créer des solutions accessibles de bioprocédés entièrement intégrées et faciles à utiliser. Il est conçu pour permettre aux utilisateurs de LC-MS moins expérimentés d'acquérir des données d'attributs de qualité critiques (AQC) pour l'analyse des produits pharmaceutiques et des milieux de culture cellulaire. L'acquisition de données directement dans le laboratoire de bioproduction peut aider les ingénieurs en bioprocédés à améliorer la compréhension des processus, ce qui permet d'obtenir des procédés de fabrication plus robustes et d'accélérer les délais de développement.

« Waters a facilité l'accès des ingénieurs en bioprocédés à de riches données analytiques et d'AQC directement à partir du bioréacteur, a déclaré Jon Pratt, vice-président principal de la division Waters. L'association intégrée de logiciels, d'automatisation et de flux analytiques LC-MS prédéveloppés élimine les étapes manuelles précédemment requises pour la préparation des échantillons, l'injection, l'acquisition et le transfert des données. L'impact est de réduire les erreurs humaines et de permettre des améliorations de processus qui peuvent finalement se traduire par une réduction des coûts en aval pour la fabrication et des prix des produits pharmaceutiques pour les patients. »

Le nouveau logiciel OneLab est au cœur des solutions d'accès aux bioprocédés de Waters. Il intègre de nouveaux flux de travail analytiques prédéveloppés qui simplifient davantage l'expérience de l'utilisateur pour les mesures de routine de la qualité des produits et des processus des échantillons en ligne provenant de n'importe quel système de bioréacteur.

Pour les utilisateurs de bioréacteurs multiparallèles Sartorius Ambr®, Waters propose également une interface logicielle avec le système LC-MS BioAccord pour un transfert des données fluide. L'interface logicielle est compatible avec les systèmes de bioréacteurs à haut débit Sartorius Ambr® 15 et Ambr® 250

Les solutions d'accès aux bioprocédés de Waters sont désormais disponibles dans le monde entier par l'intermédiaire de Waters.

À propos de Waters Corporation (www.waters.com)

Waters Corporation (NYSE:WAT), un leader mondial des instruments et logiciels d'analyse, est un pionnier dans le domaine des innovations en chromatographie, spectrométrie de masse et analyse thermique, au service des secteurs des sciences de la vie, des matériaux et de l'agroalimentaire depuis plus de 60 ans. Avec environ 8 000 employés dans le monde, Waters opère directement dans 35 pays, dont 14 sites de production, et ses produits sont disponibles dans plus de 100 pays.

Waters, OneLab, BioAccord et Andrew+ sont des marques déposées de Waters Corporation. Ambr est une marque déposée de Sartorius.

i Selon les clients interrogés par Waters, les ingénieurs en bioprocédés attendent généralement de 2 à 6 semaines pour recevoir les résultats des échantillons LC-MS des laboratoires d'analyse centraux ou externalisés ; voir plus de détails dans Evolving Analytics in the Upstream Lab by Using the Power of LC-MS (évolution de l'analyse dans les laboratoires en amont en recourant à la puissance de la LC-MS), un webinaire Waters/Sartorius, 30 novembre 2021.

