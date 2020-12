WATG ernennt David D. Moore, AIA zum Präsident und Chief Executive Officer

IRVINE, Kalifornien, 2. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- WATG, das weltweit führende Unternehmen für Reise- und Tourismusdesign, hat die Ernennung von David D. Moore , der einen AIA-Abschluss besitzt, zum Präsidenten und Chief Executive Officer bekannt gegeben. Moore ist seit 1989 bei WATG und derzeit Vorstandsvorsitzender. Moore tritt die Nachfolge von Anthony Mallows an, der das Unternehmen seit 2017 in hervorragender Weise führt. Moore ist der erste CEO von WATG mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum , einer Region, in der er bereits in den 1990er Jahren Pionierarbeit geleistet hat.