WATO change de dimension pour réaliser les rêves les plus fous de ses clients dans le monde entier !

PARIS, 7 avril 2022 /PRNewswire/ -- L'agence WATO est née en 2011 de l'envie d'apporter plus de créativité et de mystère aux soirées parisiennes. L'agence acquiert rapidement un statut de reine des événements atypiques. Comptant désormais plus 150 évènements, elle multiplie aujourd'hui les expériences spectaculaires dans le monde entier, pour les plus grandes marques et des particuliers fortunés. Sa dernière aventure en date, un mariage impérial à Malte, intégrait notamment une plane party : une prouesse technique qui a définitivement fait basculer WATO dans une autre dimension !