WAVE PTX da Motorola Solutions está disponível no Brasil

Solução de comunicação instantânea em grupos oferece voz e dados Push-to-talk (PTT), permitindo que as equipes permaneçam conectadas independentemente da rede ou dispositivo

SÃO PAULO, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Motorola Solutions anuncia a disponibilidade do WAVE PTX no Brasil, um serviço de comunicação instantânea via assinatura de banda larga, oferecendo cobertura nacional independente da tecnologia de rede. O WAVE PTX permite que as empresas conectem suas diferentes equipes de forma instantânea e confiável para manter as operações em funcionamento e otimizar a produtividade.

Empresas nos setores de transporte e logística, segurança privada, manufatura, agronegócios, construção, imobiliário e hotelaria já estão transformando suas capacidades de comunicação com a ajuda do WAVE PTX. O lançamento oferece comunicações de voz PTT e dados seguros em tempo real por meio de qualquer rede IP, permitindo que os trabalhadores e suas equipes compartilhem imagens, documentos, mapas, mensagens e vídeos, e permaneçam conectados usando seus dispositivos habituais (celulares, tablets, notebooks, rádios), não importando qual rede eles estejam usando.

O WAVE PTX é um serviço flexível baseado em nuvem que opera com qualquer dispositivo móvel Android ou IOS, ou PCs com um web dispatcher e permite a interoperabilidade com sistemas de rádio bidirecionais, nos padrões DMR e TETRA. Ele também inclui streaming de vídeo, o que possibilita que os usuários do WAVE PTX transmitam continuamente imagens de seus dispositivos com o apertar de um botão, permitindo que todos os membros da equipe visualizem eventos e atividades em tempo real.

Além de aplicativo e seus recursos, o serviço inclui um software avançado de despacho que organiza e coordena as comunicações da equipe, proporcionando uma visão abrangente de todas as operações. Isso inclui ferramentas de mapeamento precisas para localizar pessoas e recursos, o que ajuda a aumentar a consciência situacional e proteger os trabalhadores em caso de emergência.

"O mundo de hoje, onde predomina o trabalho remoto e virtual, destaca a necessidade de que os funcionários possam se conectar com segurança de qualquer local e de qualquer dispositivo. O WAVE PTX é uma solução escalável que pode ser implementada rapidamente, permitindo a comunicação instantânea da equipe com o apertar de um botão, garantindo que os grupos de trabalho estejam conectados o tempo todo para manter operações produtivas e eficientes", disse Manuel Moreno, gerente de produto Broadband PTT da Motorola Solutions para América Latina.

A Motorola Solutions complementa sua oferta WAVE PTX com os dispositivos TLK 100 (portáteis) e TLK 150 (móveis), projetados exclusivamente para este serviço, que otimiza a eficácia e facilidade de uso e facilita a interoperabilidade com os sistemas de rádios bidirecionais MOTOTRBO.

Os novos dispositivos contam com serviços de localização, 3G/4G/LTE, Wi-Fi, Bluetooth, anúncio de voz e identificação de chamadas recebidas. Para maior facilidade de gerenciamento, o dispositivo pode ser configurado remotamente e "over- the-air" via navegador web. O design robusto do TLK 100 e TLK 150 é baseado em padrões militares e está pronto para uso em banda larga nacional.

O aplicativo WAVE PTX está disponível no Brasil com revendedores autorizados para comercializar esta solução no país.

FONTE Motorola Solutions

