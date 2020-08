Wavin hace donaciones en Latinoamérica para ayudar en el combate a la pandemia de Covid-19

Para esto, por medio de una contribución a Unicef, cooperación con Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE) y otras instituciones regionales, Wavin está apoyando la instalación en espacios públicos y escuelas, alternativas para el uso del agua, como estaciones de lavado de manos, y tanques para un almacenamiento seguro del agua, así como la distribución de protectores faciales producidos por la compañía en varios de los países en los que opera.