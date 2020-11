Wavin reposiciona marcas y anuncia una nueva fase de comunicaciones en toda Latinoamérica

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Wavin (wavin.com), fabricante de tubos y conexiones con presencia en varios continentes, inicia una nueva fase de comunicación en las marcas que comercializa en Latinoamérica. Luego de un minucioso estudio sobre el comportamiento del mercado local, que duró cerca de dos años, la empresa formaliza las dual brands Amanco Wavin, Plastigama Wavin y Pavco Wavin mediante la campaña que presenta un nuevo concepto: "Conectar lo mejor del mundo con su obra". La iniciativa abarca, además de México, a Brasil, Argentina, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador, Honduras y Guatemala.

"Decidimos migrar a las dual brands como resultado de una cuidadosa investigación que realizamos en la región y que puso en evidencia el legado de las marcas. Estamos contentos por tener la oportunidad de sumar la esencia y las raíces de los activos locales a la experiencia de nuestra casa matriz. A partir de esta nueva fase, desarrollaremos una plataforma unificada de comunicación sólida y de largo plazo, que interactúe con todos los públicos con los que nos relacionamos. Tomamos la decisión de incorporar al mercado local la experiencia internacional que ya tenemos en Amanco, Pavco e Plastigama pero con el sólido sello de esta unión", comenta Patricia Barreros, head de Marketing y Comunicación de la empresa para Latinoamérica.

El reposicionamiento de las marcas Amanco Wavin (que se comercializa en Brasil, Argentina, México, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador y Guatemala), Plastigama Wavin (que se vende en Ecuador) y Pavco Wavin (que se distribuye en Perú y Colombia) se elaboró con la ayuda de una consultoría estratégica que llevaron a cabo la agencia Publicis Brasil y la empresa de branding Superunion. Para definir las identidades visual y sonora integradas, más la campaña de comunicación, el desarrollo del proyecto contó con auditoría en colaboración con especialistas en construcción civil, así como entrevistas y workshops con el público interno de las marcas latinas, además de los estudios de mercado.

Así, para crear la solución visual, Superunion buscó elementos propios que unieran las tres marcas a la matriz. El formato de "ola" identificado en la identidade corporativa se convirtió en la principal inspiración. Luego, se trabajó esa característica en la comunicación visual de diferentes formas a partir del estudio del diagrama de colores que las marcas emplean de manera tradicional: azul claro, azul oscuro, verde y naranja. Eso creó una identidad unificada y las "conexiones", uno de los principales productos que fabrica la empresa, brindaron un nuevo significado simbólico.

Las piezas para medios de comunicación digitales e impresos que creó Publicis, por ejemplo, se dividen a la mitad e incorporan imágenes de las ciudades donde operan, en el mercado europeo y en Latinoamérica, unidas por dos tubos que se enlazan y conectan la dual brand Amanco, Pavco o Plastigama de un lado, y Wavin del otro. El texto refuerza el hecho de que la empresa unifica la expertise global con las mejores soluciones para los proyectos locales. En el vídeo grabado como parte de la campaña, se recalca la influencia de los públicos en la elección de cada marca y la interacción con los productos. La gran novedad es la conexión de las marcas locales con la global.

Por su parte, Publicis desarrolló el soundbrand en colaboración con la productora A9, que utilizó el sonido del redoble de los tubos de PVC. "Al evolucionar hacia la dual brand, teníamos el reto de encontrar una firma musical que se correspondiese con los nuevos atributos de la marca y que, al mismo tiempo, tuviera capilaridad regional. Logramos llegar a este equilibrio usando los mismos productos de la empresa como instrumento", comenta Gustavo Leite, director de Estrategia de Publicis.

"El mensaje no es sobre el producto en sí, sino sobre lo que es capaz de unir. Todo nuestro trabajo desembocó en ese territorio, rico e inspirador", señaló Leite. "La nueva campaña reafirma nuestro propósito de crear cambios positivos en el mundo, construyendo ambientes saludables y sustentables para la sociedad. Así, transformamos una comunicación enfocada en el producto en una comunicación centrada en el propósito, sin dejar de realzar la calidad de nuestros tubos y conexiones. Esto genera una identificación espontánea inmediata y muy fuerte con el público", destaca Barreros.

Campaña: La campaña cuenta con presencia en los medios digitales en general (canales da Amanco Wavin, Pavco Wavin y Plastigama Wavin en las redes sociales, Google, etc.), patrocinio de transmisiones de fútbol y programas periodísticos en la radio, merchandising en los programas de TV, anuncios de LED en los campos de fútbol y comunicación visual en las estaciones del metro, entre otros.

Link para el video (PT) : https://www.youtube.com/watch?v=CfhEQAVChbI&feature=youtu.be

Link para el video (ESP): https://www.youtube.com/watch?v=tXRxi157HRQ

Acerca de Wavin

Wavin proporciona soluciones innovadoras para el sector de la construcción y la infraestructura en varios continentes. Con más de 60 años de experiencia, la empresa está preparada para enfrentar algunos de los mayores desafíos del mundo en el abastecimiento seguro y eficiente de agua, sanidad e higiene, ciudades flexibles al clima y un mejor desempeño en la construcción.

El objetivo de Wavin es generar cambios positivos en el mundo, y su compromiso es construir ambientes saludables y sustentables. La empresa se relaciona y colabora con los líderes de las ciudades, ingenieros, empresarios e instaladores, para ayudar a preparar las ciudades para el futuro y a crear construcciones cómodas y eficientes en términos de energía.

Con más de 12.000 empleados en más de 40 países, Wavin es parte de Orbia, una comunidad de empresas a las que une un objetivo común: mejorar la vida en todo el mundo.

Acerca de Amanco Wavin

Amanco Wavin (amancowavin.com.br) es una de las marcas comerciales de Wavin, que fue la primera empresa del mundo en crear tuberías de presión de PVC en 1955, en Zwolle, Países Bajos. Hoy está presente en más de 40 países y es líder en la fabricación y el abastecimiento de tuberías de plástico. Lanzada en 2006 en Brasil, tiene el propósito de cooperar para el bienestar de las personas y el desarrollo saludable y sustentable de la sociedad mediante la fabricación de productos innovadores y con altos niveles de calidad. La marca opera en los mercados de inmuebles, infraestructura e irrigación.

Acerca de Plastigama Wavin

Plastigama Wavin (plastigamawavin.com) es una de las marcas comerciales de Wavin, la primera empresa del mundo en crear tuberías de presión de PVC en 1955, en Zwolle, Países Bajos. Hoy en día está presente en más de 40 países y es líder en la categoría de tubos y conexiones de plástico para transportar líquidos. Presente en Ecuador desde hace más de 60 años, tiene el propósito de cooperar para el bienestar de las personas y el desarrollo saludable y sustentable de la sociedad. La marca incluye en su cartera soluciones plásticas innovadoras y con un alto nivel de calidad, desarrolladas para su uso en residencias, hoteles, aeropuertos, urbanizaciones y ciudades.

Acerca de Pavco Wavin

Pavco Wavin (pavcowavin.com.co) es una de las marcas comerciales de Wavin, la primera empresa del mundo en crear tuberías de presión de PVC en 1955, en Zwolle, Países Bajos. Hoy en día está presente en más de 40 países y es líder en la categoría de tubos y conexiones de plástico para transportar líquidos. Presente en Colombia desde hace más de 60 años, tiene el propósito de cooperar para el bienestar de las personas y el desarrollo saludable y sustentable de la sociedad. La marca incluye en su cartera soluciones plásticas innovadoras y con un alto nivel de calidad para transportar agua potable, drenaje sanitario, manejo de aguas pluviales y proyectos de infraestructura sustentable con geosintéticos.

