Waydoo Flyer EVO : l'avenir de l'eFoiling

SHENZHEN, Chine, 14 juin 2024 /PRNewswire/ -- Waydoo , un leader de l'équipement pour les sports nautiques, annonce le lancement de l' eFoil Waydoo Flyer EVO . S'appuyant sur le succès du Flyer ONE, l'EVO présente des améliorations significatives en matière de conception, de performance et de polyvalence.

Le Waydoo Flyer EVO offre une gamme de planches diversifiée pour répondre aux divers besoins des utilisateurs. La planche Max Plus de 130 litres est conçue pour les débutants, offrant stabilité et facilité d'utilisation. Les planches Pro et Pro Plus de 90 litres offrent une grande polyvalence à ceux qui souhaitent perfectionner leurs compétences. La planche Master Plus haut de gamme de 75 litres en Kevlar est destinée aux amateurs de sensations fortes. Les modèles Plus, disponibles en différentes couleurs, intègrent des capteurs et un GPS pour un eFoiling intelligent avec des fonctionnalités telles que l'équilibrage, l'assistance au décollage et à l'atterrissage et la géolocalisation.

L'une des principales caractéristiques de l'EVO est sa modularité améliorée. Composé de sept modules interchangeables, l'eFoil permet aux utilisateurs de personnaliser leur configuration, en simplifiant les mises à niveau, la maintenance et le transport.

Le Flyer EVO offre trois options de mât : le mât en alliage d'aluminium de 27 pouces pour les débutants, le mât en alliage d'aluminium de 35 pouces pour les utilisateurs expérimentés, et le mât de 31 pouces en fibre de carbone, équilibrant légèreté et performance.

Trois unités de propulsion sont disponibles : l'unité Standard 4 000 W jusqu'à 130 kg et les unités Performance et Elite 6 000 W pour les besoins de puissance plus élevés. L'unité Elite se distingue par son aspect premium et sa construction usinée CNC.

Les batteries de l'EVO sont disponibles en deux capacités, 1 800 Wh et 2 300 Wh, toutes deux recouvertes d'un alliage d'aluminium pour une meilleure durabilité et une dissipation efficace de la chaleur. La batterie de 1 800 Wh offre une grande agilité, tandis que la batterie de 2 300 Wh prolonge le temps de fonctionnement. Les deux batteries ont un indice d'étanchéité IP68, disposent d'alertes de détection de fuites et permettent la charge inversée avec un onduleur chargeur en option. Un écran LCD intégré fournit des mises à jour de l'état en temps réel.

La planche Flyer EVO Max Plus est parfaitement adaptée aux débutants. Un kit de scooter en option transforme la Max Plus en scooter de plongée, offrant ainsi une stabilité accrue. Des capteurs intégrés et un algorithme propriétaire permettent un eFoiling intelligent avec une assistance automatique. De plus, une tige d'extension de l'aile stabilisatrice ou une nacelle gonflable peuvent être ajoutées à la formule pour minimiser la courbe d'apprentissage, facilitant ainsi les débuts des novices. Les accessoires essentiels comprennent une nouvelle télécommande avec un bracelet antistatique ergonomique et des roulettes de transport Mover pour une mobilité simplifiée. Les options de propulsion, y compris les hélices carénées, les propulsions à réaction et les hélices pliantes, permettent une plus grande personnalisation.

Les clients intéressés peuvent s'adresser aux revendeurs locaux pour connaître les possibilités d'achat ou de location. La boutique en ligne officielle sera bientôt disponible pour les achats directs. Flyer EVO Waydoo — démarrage sans effort, voyages illimités.