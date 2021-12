Waymo e Zeekr colaborarão em veículo de transporte privado totalmente elétrico e autônomo

O novo veículo de mobilidade para fins específicos está sendo projetado e desenvolvido na unidade de P&D da Zeekr, o CEVT (China Europe Vehicle Technology Centre), em Gotemburgo, na Suécia, que tem um histórico comprovado no desenvolvimento de veículos líderes da classe do Geely Holding Group. Nessa colaboração, a Zeekr projetará e desenvolverá o veículo futuro em uma nova arquitetura de mobilidade exclusiva e de código aberto. A Waymo receberá os veículos nos Estados Unidos e, em seguida, integrará seu Waymo Driver totalmente autônomo à plataforma do veículo.

O novo veículo será projetado tendo o passageiro como centro desde o início, estabelecendo uma nova referência para veículos autônomos. O novo veículo Zeekr foi projetado para casos de uso autônomo e virá com uma cabine totalmente configurável, com ou sem controles do motorista, que poderá ser adaptada às necessidades dos passageiros para a frota de transporte privado não tripulado Waymo One nos Estados Unidos.

A Zeekr foi fundada na Suécia no início de 2021 como uma marca global de tecnologia-mobilidade com recursos de projeto e engenharia. O primeiro modelo da Zeekr, o 001, foi lançado em abril de 2021 com entregas a partir de outubro do mesmo ano.

Citações / O que eles dizem.

Andy An, CEO da Zeekr Technology: "A Zeekr nasceu com base nos ideais de igualdade, diversidade e sustentabilidade. Ao nos tornarmos um parceiro estratégico e fornecedor de veículos para a frota da Waymo One, poderemos compartilhar nossa experiência e ideais e oferecer nossa experiência em colaborar em um veículo totalmente elétrico que atenda às necessidades da Waymo para esse segmento, que está crescendo rapidamente no mercado global de transporte sustentável."

