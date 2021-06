WCPGHAN 2021 : De nouvelles données révèlent que l'huile de poisson prise pendant la grossesse favorise la capacité à résoudre des problèmes et la concentration chez les enfants

GENÈVE, 4 juin 2021 /PRNewswire/ -- Les enfants nés de mères qui ont pris de l'huile de poisson pendant leur grossesse ont montré qu'ils avaient des capacités de résolution de problèmes plus rapides et une meilleure attention à l'âge de 10 ans, selon les résultats d'une étude financée par l'UE présentée aujourd'hui au 6e Congrès mondial de gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques.

Cette étude est la première à examiner l'effet à long terme d'une supplémentation maternelle en huile de poisson et/ou en 5-MTHF (acide folique) sur le fonctionnement de l'état de repos - lorsqu'une personne n'est pas engagée dans une tâche cognitive ou active - chez des enfants d'âge scolaire.

Le professeur Dr Berthold Koletzko, chef du service de médecine métabolique et nutritionnelle à l'hôpital pour enfants Dr von Hauner, centre médical de l'université de Munich, en Allemagne, l'un des auteurs de l'étude, explique : Les résultats démontrent que la qualité de l'apport nutritif maternel pendant la période de développement rapide du cerveau au cours de la grossesse a un impact durable sur les fonctions cérébrales ultérieures à l'âge scolaire. Les femmes avant et pendant la grossesse devraient donc être soutenues dans la mise en place d'un régime alimentaire de bonne qualité et être conseillées sur l'utilisation éventuelle de suppléments d'huile de poisson.

La coordinatrice de l'étude et directrice du centre d'excellence EURISTIKOS pour la recherche pédiatrique de l'université de Grenade, en Espagne, le professeur Christina Campoy, ajoute : Notre recherche prouve que les enfants nés de mères ayant pris de l'huile de poisson pendant la seconde moitié de leur grossesse ont une meilleure mémoire.

L'étude a permis de suivre 57 enfants dont les mères, issues d'un précédent programme de recherche, avaient reçu 500 mg d'acide docosahexaénoïque (DHA) et 150 mg d'acide eicosapentaénoïque (EPA) d'huiles de poisson par jour, avec ou sans 400 µg de 5-MTHF (acide folique), de l'acide folique seul ou un placebo, pendant la seconde moitié de leur grossesse.

Le professeur Magnus Domellöf, président du comité de nutrition d'ESPGHAN, a commenté : « Les résultats de cette étude indiquent qu'une alimentation précoce pendant la grossesse peut avoir un impact significatif sur le développement du cerveau de l'enfant, avec la possibilité d'améliorer les performances cognitives. Nous attendons avec impatience que les résultats de cette étude soient testés dans d'autres essais. »

SOURCE ESPGHAN