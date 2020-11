We are together -- Celebración de la "Noche de gala de la amistad internacional de China Shenyang" y la quinta fiesta temática "Shenyang a los ojos de los extranjeros"

La temática de la fiesta fue "Estamos unidos" y estuvo dividida en tres partes: "Los amigos vienen de lejos", "Estoy bien en Shenyang" y "La amistad perdura por siempre".

Durante la fiesta se escuchó la canción "We are Together", cuya letra fue escrita por el famoso poeta Hu Shizong.

Esta no es solo una canción en pro del bienestar social antiepidemia, sino que también hace parte de una labor espiritual que Shenyang quiso dedicar a las personas de todo el mundo.

Durante la epidema, 27 empleados extranjeros de BMW Brilliance de diferentes países saludaron al mundo con breves palabras en el video : "I'm in China!" (¡Estoy en China!) I'm fine! (¡Estoy bien!) Come on China!" (¡Vamos China!) Durante la celebración, Sun Tianwa, periodista de Shenyang Evening News compartió la inspiradora historia detrás del video.

Las danzas africanas, como programa de reserva del festejo, estuvieron a cargo de estudiantes africanos del Shenyang Medical College. Los bailarines cambian cada año, pero el vínculo de amistad entre China y África cada vez se estrecha más.

En una colorida combinación de virtualidad y presencialidad, Shenyang fue el escenario de espectaculares presentaciones artísticas, una conmovedora entrevista y un inspirador video.

Enlaces a las imágenes adjuntas: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=378444

Leyenda: Fiesta temática "We are together" -- "Noche de gala de la amistad internacional de China Shenyang" y la quinta fiesta temática "Shenyang a los ojos de los extranjeros"

Fotografía - https://mma.prnewswire.com/media/1344350/We_are_together.jpg

FUENTE The Information Office of Shenyang People's Government

SOURCE The Information Office of Shenyang People's Government