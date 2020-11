Wealth Dynamix enregistre sa huitième année de croissance et poursuit son expansion malgré les défis mondiaux liés à la pandémie

LONDRES, 4 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Wealth Dynamix, un leader mondial des solutions de gestion du cycle de vie des clients (CLM), a annoncé des résultats de rendement de fin d'année, qui indiquent une forte croissance au cours de la période de douze mois qui se termine le 30 septembre 2020. Wealth Dynamix a travaillé avec des clients de la gestion de patrimoine, nouveaux ou existants, pour offrir les capacités essentielles nécessaires afin de soutenir le travail à distance et la continuité des activités. Les clients bénéficient notamment d'une véritable vision client à 360°, d'une automatisation exploitable et intelligente et de flux de travail exemplaires qui éliminent les tâches manuelles et augmentent la productivité, ainsi que d'outils mobiles destinés aux clients et aux conseillers qui améliorent la convivialité et l'accès.

Depuis le mois d'octobre 2019, Wealth Dynamix a étendu ses activités en Europe, ouvert un nouveau bureau à Paris pour soutenir davantage les banques privées, et les sociétés de gestion de patrimoine et d'investissement en France et en Suisse, et a acquis un certain nombre de clients mondiaux importants, notamment une grande banque mondiale dont le siège social est à Singapour et une grande banque privée européenne dont le siège social est en France.

Au Royaume-Uni, plusieurs des principaux gestionnaires de patrimoine et banques privées, dont Charles Stanley, Ruffer, Quilter et Rothschild & Co, ont réalisé des projets majeurs pour passer à la dernière version de la solution Wealth Dynamix CLM.

De nombreux clients de Wealth Dynamix ont accéléré les projets de numérisation tout au long du second semestre de cette année, poussés par la nécessité de gérer les relations clients de manière transparente depuis n'importe quel endroit, de maintenir des niveaux élevés d'interaction client via les canaux numériques, d'accroître la rapidité et l'agilité de l'intégration, et d'assurer la conformité continue. Ce faisant, on note une demande accrue de déploiement et de mise à niveau vers la dernière version de la solution WDX1 de l'entreprise, et la volonté de s'appuyer plus efficacement sur les services cloud.

WDX1 est la solution CLM numérique phare, maintes fois primée, de Wealth Dynamix, conçue pour répondre aux exigences complexes des sociétés de gestion de patrimoine à partir d'une plateforme unifiée unique. Ses capacités couvrent l'ensemble du cycle de vie des clients, y compris l'acquisition de clients, l'engagement des clients, l'intégration numérique, la conformité réglementaire, la gestion des relations et les services dispensés aux clients en continu.

Gary Linieres, PDG et cofondateur de Wealth Dynamix, a déclaré : « Cette année, les entreprises se sont concentrées dans un premier temps sur la numérisation afin d'optimiser l'efficacité opérationnelle et d'améliorer les ratios coûts-revenus, puis ont rapidement réorienté leurs efforts pour continuer à servir efficacement le personnel et les clients tout en travaillant à distance. La technologie n'a jamais joué un rôle aussi crucial pour assurer la continuité des activités et favoriser l'autonomisation des conseillers, et le succès de Wealth Dynamix tout au long de cette période éprouvante témoigne de nos nombreuses années d'expertise dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la souplesse de nos solutions. »

« À l'horizon 2021 », poursuit M. Linieres, « les gestionnaires de patrimoine devront fournir à tous les intervenants internes une vue intégrée des parcours des clients afin de pouvoir formuler des recommandations proactives et intelligentes qui correspondent aux besoins des clients. Ils devront améliorer l'agilité de leurs plateformes technologiques afin de pouvoir s'adapter rapidement aux changements sans interrompre la qualité du service. Et la façon dont les gens font des affaires sera soumis à des changements permanents, une situation qui nécessitera des communications numériques très efficaces et entièrement sécurisées, dans le respect constant des obligations réglementaires. »

SOURCE Wealth Dynamix