Wealth Dynamix remporte le « XCelent Functionality Award » dans un nouveau rapport sur les CRM de gestion de patrimoine

Les juges ont attribué la première place dans la catégorie « Breadth of functionality » (« étendue des fonctionnalités ») à la plateforme WDX1 de Wealth Dynamix après un examen approfondi de ses capacités, incluant un questionnaire détaillé et une démonstration. La plateforme WDX1 est également bien classée pour la gestion de la relation client (CRM), l'administration et l'intelligence artificielle (IA), la collaboration, l'autonomie et les capacités mobiles.

Awaad Aamir, analyste chez Celent, a déclaré à propos de ce prix : « La solution WDX1 est très complète en ce qui concerne ses capacités de service aux clients et aux conseillers. La transformation des données en informations exploitables est une caractéristique remarquable de la solution, en particulier la capacité du système à créer une vue à 360 degrés du client et ses capacités de gestion du flux de travail. »

En 2020, WDX1 avait reçu le prix XCelent Overall dans le rapport de Celent « Wealth Management Client Onboarding Platforms » (« Rapport sur les plateformes d'accueil des clients en gestion de patrimoine »).

WDX1 est la solution phare de gestion du cycle de vie des clients (CLM) de Wealth Dynamix. Récompensée à plusieurs reprises, cette solution a été conçue pour répondre aux exigences complexes des sociétés de gestion de patrimoine à partir d'une seule plateforme unifiée. Ses capacités couvrent l'ensemble du cycle de vie des clients, y compris l'acquisition de clients, l'engagement des clients, l'intégration numérique, la conformité réglementaire, la gestion des relations et les services dispensés aux clients en continu.

Gary Linieres , PDG et fondateur de Wealth Dynamix, a commenté : « Le fait d'être reconnu par Celent et les XCelent Awards pour la deuxième fois en deux ans atteste de notre capacité continue à fournir de l'efficacité, des informations exploitables et de la conformité grâce à des technologies de pointe, notamment l'IA et le Cloud. Avec dix ans d'expérience et une entreprise entière dédiée à la création et à la fourniture de solutions CRM et CLM spécifiques à la gestion de patrimoine, nous sommes très fiers que des entreprises internationales de premier plan telles que Crédit Agricole Indosuez Wealth Management, Rothschild & Co et Quilter Cheviot utilisent WDX1 pour fournir un service exceptionnel centré sur le client. »

