Wealthtech Suite d'Objectway couronnée « Meilleur système de gestion de patrimoine » pour la deuxième année consécutive

- Goodacre décerne à l'entreprise son septième prix Systems in the City Financial Technology Award consécutif

LONDRES, 15 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Objectway, un leader dans le domaine des logiciels de gestion numérique de patrimoine et d'actifs, poursuit sa série de victoires consécutives aux prix de Goodacre, le principal conseiller spécialisé du Royaume-Uni dans le secteur des valeurs mobilières.

Nommée « Meilleur système de gestion de patrimoine », la solution WealthTech Suite d'Objectway libère le potentiel des gestionnaires de patrimoine qui désirent optimiser leurs activités, notamment par le biais de l'engagement client opticanal, de la productivité du front-office, de la fourniture de conseils adaptés, de la conformité, d'activités administratives efficaces et d'analyses de gestion.

La solution WealthTech Suite d'Objectway est une plateforme multicanale, évolutive et compatible au cloud. Ses moteurs de logiciels fondés sur l'intelligence augmentée renforcent l'expertise humaine dans le but de mieux comprendre les clients et maximiser leur patrimoine.

Cette année, Goodacre a remis ses prix biens établis, les Systems in the City Financial Technology Awards, en ligne, lors d'un événement qui a suscité la participation de toutes les principales sociétés de services financiers.

Les prix représentent la marque de reconnaissance la plus importante accordée aux fournisseurs de services et de systèmes dans le secteur des services financiers réglementés. Reposant sur un processus d'accréditation annuel indépendant et factuel, tout en étant supervisés par trois juges indépendants, ils fournissent un point de référence important aux entreprises utilisatrices lorsqu'elles évaluent l'adaptabilité de leur infrastructure opérationnelle.

« Nous sommes vraiment reconnaissants du soutien et de l'appréciation des clients qui ont voté pour nous et des experts du marché qui ont reconnu notre leadership, a déclaré Alberto Cuccu, PDG d'Objectway au Royaume-Uni.

Notre solution permet à toutes les parties prenantes d'une entreprise de tirer parti d'une productivité accrue, de procédés numériques natifs liés au service à la clientèle et à la gestion du cycle de vie, de capacités de gestion de portefeuille de premier rang et d'une optimisation des activités administratives. »

Stephen Pinner, directeur général de Goodacre, a ajouté : « Tous les candidats et lauréats méritent d'être félicités pour le service et le soutien qu'ils ont fourni au secteur de l'investissement en 2020. De nombreuses entreprises ont continué à fonctionner plus ou moins normalement en dépit des défis rencontrés et c'est en grande partie grâce aux efforts des entreprises de technologies financières. Objectway est une rare entreprise qui fournit une gamme complète de solutions regroupées au sein d'un seul produit et qui continue d'acquérir de nouveaux clients. Félicitations à la direction et à l'équipe d'Objectway. »

SOURCE Objectway SPA