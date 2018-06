Weatherford annonce une conférence téléphonique

Pour y accéder, veuillez prendre contact avec l'opérateur de la conférence téléphonique au 866-393-8572 ou au 706-643-6499 pour les appels internationaux environ dix minutes avant l'heure de début prévue et demander d'assister à la conférence téléphonique de Weatherford. Le mot de passe est « Weatherford ». Vous pourrez bénéficier d'une rediffusion jusqu'à 17 h, heure de l'Est américain, le 6 août 2018. Pour accéder à la diffusion, il faut composer le 855-859-2056, ou le 404-537-3406 pour les appels internationaux et taper le code d'accès 5492213.

Une webdiffusion de la conférence téléphonique et la rediffusion seront assurées par West Corporation et seront disponibles sur le site web de Weatherford à l'adresse https://www.weatherford.com/en/investor-relations/conference-call-details/. Pour accéder à la conférence téléphonique et à la rediffusion, vous pouvez cliquer sur le lien MP3 de la webdiffusion. La webdiffusion demande Microsoft® Windows Media Player. Si vous éprouvez des difficultés d'écoute, veuillez adresser un courriel à streetevents@streetevents.com.

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants à l'industrie du pétrole et du gaz. La Société exerce ses activités dans plus de 90 pays et possède un réseau d'environ 780 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et de développement, ainsi que de formation. Elle emploie environ 28 700 personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.weatherford.com et rejoignez Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Contacts : Christoph Bausch 713.836.4615

Vice-président exécutif et directeur financier







Karen David-Green 713.836.7430

Vice-présidente des relations avec les investisseurs, du marketing et de la communication

