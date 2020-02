Weatherford annonce une conférence téléphonique sur les résultats

HOUSTON, 7 février 2020 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc tiendra une conférence téléphonique le lundi 16 mars 2020 pour discuter des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice se terminant le 31 décembre 2019, mais également des ajustements touchant le tout nouveau processus comptable.

La conférence téléphonique devrait commencer à 8 h 30, heure de l'Est (7 h 30, heure du Centre) et un communiqué de presse contenant les résultats sera publié avant l'audioconférence.

Les auditeurs peuvent s'inscrire à l'avance à cette conférence téléphonique et recevront par la suite un e-mail incluant un rappel de calendrier, un numéro d'appel et un code PIN permettant d'accéder directement à l'appel.

Les auditeurs peuvent également accéder à la conférence téléphonique via une webdiffusion en direct ou en composant le +1 877-328-5344 (aux États-Unis) ou le +1 412-902-6762 (hors des États-Unis) et en sollicitant l'accès à l'audioconférence de Weatherford. Les auditeurs doivent se connecter ou composer le numéro d'appel environ 10 minutes avant le début de l'audioconférence.

Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 26 mars 2020, à 17 h, heure de l'Est. Pour accéder à la rediffusion, veuillez composer le +1 877-344-7529 (aux États-Unis) ou le +1 412-317-0088 (hors des États-Unis) suivi du numéro de référence 10139185.

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales de services pétroliers. Elle propose des solutions, des technologies et des services innovants à l'industrie pétrolière et gazière. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau de 620 sites, y compris des installations de fabrication, de services, de recherche et développement ainsi que de formation. Elle emploie plus de 24 000 personnes. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.weatherford.com et suivez Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Contact :

Sebastian Pellizzer

Directeur principal chargé des relations avec les investisseurs

+1 713-836-6777

investisseur.relations@weatherford.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpg

Related Links

http://www.weatherford.com



SOURCE Weatherford International plc