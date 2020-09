Weatherford conclut des transactions de financement

HOUSTON, 31 août 2020 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC Pink : WFTLF) (collectivement avec certaines de ses filiales, « Weatherford » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a refinancé son contrat de prêt garanti de premier rang adossé à des actifs (le « contrat de crédit ABL ») par l'émission de 500 millions USD de billets garantis par un privilège de premier rang (les « billets garantis de premier rang »). La société a également modifié et augmenté la taille de son contrat de lettres de crédit garanties de premier rang (le « contrat de crédit LC ») à 215 millions USD.

Le produit de l'émission des billets garantis de premier rang sera utilisé pour améliorer la liquidité de la société et soutenir l'émission de lettres de crédit. Ces mesures fourniront à la société des liquidités supplémentaires et une plus grande souplesse de gestion dans l'environnement opérationnel actuel, la société disposant de plus de 1,2 milliard USD de liquidités à la clôture, y compris le produit net des transactions, une capacité de plus de 50 millions USD dans le cadre de sa facilité LC augmentée et aucune échéance de dette avant le deuxième trimestre 2024.

Charles M. Sledge, président du conseil d'administration, a déclaré : « Nous avons renforcé la structure du capital de la société, ce qui permet à Weatherford de continuer à atteindre ses objectifs stratégiques dans cet environnement difficile. Ces transactions concluent avec succès l'examen des alternatives annoncé en mai. Nous apprécions le soutien continu apporté par les parties prenantes de la société et la confiance qu'elles ont placée dans notre succès à long terme. »

Détails clés des transactions :

Émission de 500 millions USD de billets garantis privilège de premier rang à 8,75 % échéant le 1er septembre 2024

Fin du contrat de crédit ABL en remboursant tous les emprunts et les lettres de crédit en espèces ou en les transférant dans le cadre de la facilité de crédit LC

Modification du contrat de crédit LC afin, entre autres, de porter le total des engagements au titre de la facilité à 215 millions USD et de réduire la clause de liquidité minimale

Lazard a été le conseiller financier de la société pour les transactions et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, et Latham & Watkins ont été les conseillers juridiques de la société.

Les billets garantis de premier rang ne seront pas enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi sur les valeurs mobilières »), et ne peuvent être offerts, vendus ou transférés de toute autre manière, sauf en vertu d'une exception ou dans le cadre d'une opération non soumise aux exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières ou de toute autre loi applicable sur les valeurs mobilières.

À propos de Weatherford

Weatherford est une entreprise leader dans le domaine des solutions de forage et de production. Présente dans plus de 80 pays, la société répond aux défis de l'industrie de l'énergie grâce à son réseau mondial de talents qui compte environ 19 000 membres d'équipe et 600 sites, dont des installations de service, de recherche et développement, de formation et de fabrication. Visitez weatherford.com pour obtenir plus d'informations ou connectez-vous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant, entre autres, les attentes de la société en matière de perspectives commerciales, de projections ou de prévisions financières et sont généralement identifiés par les termes « croire », « projeter », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « perspectives », « budget », « avoir l'intention », « stratégie », « plan », « orientation », « peut », « devrait », « pourrait », « sera », « serait », « continuera », « résultera probablement » et autres expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces termes. Ces énoncés sont basés sur les convictions actuelles de la direction de Weatherford et sont soumis à des risques, des hypothèses et des incertitudes importants. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisent, ou si les hypothèses sous-jacentes se révèlent incorrectes, les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux indiqués dans nos énoncés prospectifs. Les lecteurs sont également avertis que les énoncés prospectifs ne sont que des prévisions et peuvent différer sensiblement des événements ou résultats futurs réels, notamment en ce qui concerne le prix et la volatilité des prix du pétrole et du gaz naturel, les répercussions économiques mondiales générales liées à la pandémie de COVID-19, les perspectives macroéconomiques de l'industrie pétrolière et gazière, la durée et la gravité de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la demande de pétrole et de gaz et les prix des matières premières ; les défis opérationnels liés à la pandémie de COVID-19 et les efforts déployés pour atténuer la propagation du virus, notamment les défis logistiques, la protection de la santé et du bien-être de nos employés, les modalités de travail à distance, l'exécution des contrats et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ; notre capacité à générer des flux de trésorerie d'exploitation pour financer nos activités ; et la réalisation d'économies de coûts et d'efficiences opérationnelles supplémentaires. Les énoncés prospectifs sont également affectés par les facteurs de risque décrits dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'année se terminant le 31 décembre 2019, le rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre se terminant le 31 mars 2020 et le rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q pour le trimestre se terminant le 30 juin 2020, ainsi que ceux qui sont présentés de temps à autre dans les autres documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous ne nous engageons pas à corriger ou à mettre à jour les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure requise par les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Contact investisseurs :

Sebastian Pellizzer

Directeur principal, relations avec les investisseurs

+1 713-836-7777

[email protected]

Contact pour les médias :

Christopher Wailes

Directeur, engagement international des médias

+1 832-851-8308

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpg

