Weatherford nomme son nouveau vice-président exécutif, directeur juridique et directeur de la conformité

HOUSTON, 23 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC Pink : WFTLF) a annoncé aujourd'hui la nomination de Scott C. Weatherholt en tant que vice-président exécutif, directeur juridique et directeur de la conformité.

M. Weatherholt rejoint Weatherford avec plus de 16 ans d'expérience en tant que directeur juridique, cadre supérieur et avocat d'entreprise, traitant des questions juridiques et financières complexes affectant des entreprises publiques et privées, notamment en tant que vice-président directeur et directeur juridique chez Arena Energy, en tant que vice-président exécutif, directeur juridique et secrétaire corporatif chez Midstates Petroleum, et en tant que directeur juridique adjoint chez Samson Resources.

Karl Blanchard, président-directeur général par intérim, vice-président exécutif, et directeur de l'exploitation, a commenté en ces termes, « Nous sommes heureux d'accueillir Scott au sein de l'équipe de direction de Weatherford. Scott est un leader confirmé qui combine une connaissance de l'industrie, une expertise juridique et financière et une expérience de la conformité approfondies avec une capacité démontrée à atteindre efficacement les objectifs stratégiques. Nous nous réjouissons à l'idée de bénéficier de ses perspectives et de ses connaissances alors que nous dirigeons notre organisation vers l'avenir. »

À propos de Scott C. Weatherholt

Scott C. Weatherholt apporte plus de 16 ans d'expérience en tant qu'avocat d'entreprise spécialisé dans les questions juridiques complexes touchant des entreprises E&P publiques et privées. Avant de rejoindre Weatherford, M. Weatherholt était vice-président directeur et directeur juridique chez Arena Energy et ses filiales, axé sur les activités E&P au large du plateau du golfe du Mexique. Auparavant, en tant que vice-président exécutif, directeur juridique et secrétaire corporatif chez Midstates Petroleum, M. Weatherholt a géré les affaires juridiques de la société et fourni des conseils stratégiques au conseil d'administration et à la direction, responsable de la surveillance juridique d'une fusion avec Amplify Energy, et d'une importante recapitalisation dette contre dette. Auparavant, il a passé 10 ans chez Samson Resources où il était directeur juridique adjoint des opérations, responsable des questions juridiques, territoriales et règlementaires opérationnelles pour les unités d'exploitation du bassin Permien, Eagleford, Mid-Continent, Haynesville/Cotton Valley, Powder River, Green River et Bakken. M. Weatherholt a commencé sa carrière chez Pray Walker, un cabinet juridique basé en Oklahoma, en tant qu'associé dans le groupe de pratique énergétique, spécialisé dans le contentieux dans le secteur du pétrole et du gaz. Il est titulaire d'une licence en droit de l'Université de l'Oklahoma où il a également obtenu un B.B.A. en finance.

À propos de Weatherford

Weatherford est la première société de solutions de puits de forage et de production. La société, qui exerce ses activités dans plus de 80 pays, répond aux défis du secteur de l'énergie avec son réseau mondial de talents qui compte environ 20 000 collaborateurs et 600 sites, ainsi que des installations de services, de recherche et développement, de formation et de fabrication. Visitez weatherford.com pour en savoir plus ou connectez-vous à LinkedIn , Facebook , Twitter , Instagram , ou YouTube .

Contact pour les investisseurs :

Sebastian Pellizzer

Directeur principal des relations avec les investisseurs

+1 713-836-6777

[email protected]

Contact avec les médias :

Christopher Wailes

Directeur de l'engagement médiatique à l'international

+1. 832.851.8308

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_international_logo.jpg

Related Links

http://www.weatherford.com



SOURCE Weatherford International plc