Weatherford nomme son nouveau vice-président exécutif et directeur financier

HOUSTON, 10 août 2020 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC Pink : WFTLF) a annoncé aujourd'hui que H. Keith Jennings intègrera la société en tant que vice-président exécutif et directeur financier, avec prise d'effet en le 1er septembre 2020.

M. Jennings apporte à la société plus de 25 années de leadership financier international dans des entreprises multinationales publiques et privées. Il nous rejoint en provenance de Calumet Specialty Products Partners L.P. (Nasdaq : CLMT), où il exerçait les fonctions de vice-président exécutif et directeur financier.

Karl Blanchard, président-directeur général par intérim, vice-président exécutif, et directeur de l'exploitation, a commenté, « Nous sommes heureux d'accueillir Keith au sein de l'équipe de direction de Weatherford. Keith apporte une solide feuille de route en création de valeur pour les parties prenantes, en expertise en finance d'entreprise, ainsi qu'une excellente compréhension de l'industrie du pétrole et du gaz. Nous nous réjouissons à l'idée de bénéficier de son leadership, de son expérience et de ses connaissances au sein de l'équipe de direction. »

À propos de H. Keith Jennings

M. Jennings possède plus de 25 ans d'expérience financière, notamment dans l'industrie des services et équipements pour champs pétroliers. M. Jennings rejoint Weatherford en provenance de Calumet Specialty Products Partners L.P. où il exerçait les fonctions de vice-président exécutif et directeur financier. Auparavant, il a été successivement vice-président en charge des finances et vice-président et trésorier chez Eastman Chemical Company. Avant cela, M. Jennings était vice-président et trésorier chez Cameron International Corporation. Plus tôt dans sa carrière, M. Jennings a occupé des postes de direction financière de responsabilité croissante chez Alghanim Industries, PepsiCo, Inc., Ingersoll-Rand et Monsanto. M. Jennings est titulaire d'une licence de commerce de l'Université de Toronto et d'un MBA de l'Université Columbia.

À propos de Weatherford

Weatherford est une société de solutions de puits de forage et de production de premier plan. La société, qui exerce ses activités dans plus de 80 pays, répond aux défis du secteur de l'énergie avec son réseau mondial de talents qui compte environ 19 000 collaborateurs et 600 sites, y compris des installations de services, de recherche et développement, de formation et de fabrication. Visitez weatherford.com pour en savoir plus ou connectez-vous à LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, ou YouTube.

Contact pour les investisseurs:

Sebastian Pellizzer

Directeur principal des relations avec les investisseurs

+1 713-836-6777

[email protected]

Contact pour les médias :

Christopher Wailes

Directeur de l'engagement des médias internationaux

+1. 832.851.8308

[email protected]

