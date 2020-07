Weatherford signe un contrat de 18 mois avec Iraqi Drilling Company

L'accord fournira des services et la gestion de projet pour le forage et la complétion de 20 puits

HOUSTON, 14 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC Pink : WFTLF) a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat de 18 mois avec la société Iraqi Drilling Company (IDC) portant sur la fourniture de services et la gestion de projet pour le forage et la complétion de vingt puits dans le champ Al-Nasiriyah dans la province Dhi Qar du sud de l'Irak.

Basim M. Khudair, directeur général d'IDC, a déclaré, « La signature de ce contrat entre IDC et Weatherford est une formidable réussite pour les deux parties. Elle jette les bases pour une coopération conjointe mutuelle et constructive à l'avenir. »

IDC fournira les appareils de forage, les travaux de génie civil et les services de forage ; Weatherford fournira la gestion de projet et tous les autres services connexes. L'opération sera réalisée avec quatre appareils de forage fournis par IDC.

Frederico Justus, président des opérations internationales chez Weatherford, a commenté en ces termes, « Cette opération conjointe avec IDC est un honneur pour Weatherford. Ensemble, IDC et Weatherford travailleront comme une seule équipe et fourniront des solutions de gestion de projet permettant une exécution efficace et efficiente du contrat. »

IDC est une société de services irakienne de premier plan spécialisée dans les services de forage et un acteur clé du programme de nationalisation du secteur pétrolier et gazier du pays.

À propos de Weatherford

Weatherford est la première société de solutions de puits de forage et de production. La société, qui exerce ses activités dans plus de 80 pays, répond aux défis du secteur de l'énergie avec son réseau mondial de talents qui compte environ 20 000 collaborateurs et 600 sites, y compris des installations de services, de recherche et développement, de formation et de fabrication. Visitez weatherford.com pour en savoir plus ou connectez-vous à LinkedIn , Facebook , Twitter , Instagram , ou YouTube .

