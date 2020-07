Weatherford signe un contrat de deux ans avec un important opérateur indépendant en Argentine

Au total, 146 unités de pompage de surface seront déployées dans des champs parvenus à maturité afin d'améliorer l'efficacité et les performances de la production

HOUSTON, 23 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC Pink : WFTLF) a annoncé avoir obtenu un contrat exclusif de deux ans et de 15 millions de dollars avec un important opérateur indépendant en Argentine. Weatherford fournira 146 unités de pompage de surface, dont l'unité de pompage de surface Maximizer® II et l'unité de pompage à longue course Rotaflex® 2.0. Toutes deux seront déployées dans des champs matures critiques et difficiles du bassin du golfe San Jorge afin d'améliorer l'efficacité et les performances de la production de l'opérateur.

« Ce contrat est le résultat d'années d'expérience et de collaboration avec l'opérateur en Argentine », a déclaré Franklin Cueto, directeur adjoint des systèmes d'ascension artificielle chez Weatherford. « Les conditions difficiles du marché exigent que l'on mette davantage l'accent sur une production efficace et optimisée, et c'est ce que nous nous engageons à faire. Ce contrat est l'affirmation que Weatherford continue de fournir le plus haut niveau de performances continues, fiables et rentables du secteur pour la durabilité de la vie des puits. »

Les unités de pompage de surface de Weatherford tirent parti de décennies d'expérience dans le domaine pétrolier à l'échelle mondiale, dans pratiquement tous les types d'environnement de puits. Chaque unité de pompage est fabriquée dans des installations de pointe et est certifiée API 11E, API Q1, ISO et CE/ATEX. Toutes sont entièrement assemblées et testées pour répondre à des normes d'assurance qualité strictes avant l'expédition et l'installation.

À propos de Weatherford

Weatherford est la première société de solutions pour les puits de forage et la production. Présente dans plus de 80 pays, la société répond aux défis du secteur de l'énergie grâce à son réseau mondial de talents qui compte quelque 20 000 membres d'équipe et 600 sites, dont des installations de service, de recherche et développement, de formation et de fabrication. Consultez le site https://www.weatherford.com/ pour plus d'informations ou connectez-vous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube.

