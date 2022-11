Web Summit 2022: O BEI apoia a expansão da Izicap

O BEI apoia a estratégia de I&D da Izicap, que visa o crescimento inovador e a expansão de mercado

A obtenção de financiamento foi anunciada na Web Summit em Lisboa

NICE, França, 3 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O BEI vai investir 15 milhões de euros na Izicap, permitindo à PME de fintech desenvolver e comercializar uma solução de software de fidelização para pequenos comerciantes para impulsionar o crescimento do negócio na Europa.



O novo investimento para financiamento de empresa no âmbito do programa de Financiamento para Desenvolvimento da Inovação e Digitalização do banco irá permitir à Izicap acelerar a inovação de produto, recrutar mais efetivos e expandira a sua presença nos mercados europeus. Este apoio do BEI também permitirá à fintech alargar as suas parcerias globais e regionais.

Nas suas declarações na cerimónia de assinatura na Web Summit em Lisboa, o Vice-Presidente do BEI, Ricardo Mourinho Félix, disse: «O BEI está empenhado em financiar empresas que investem na inovação e digitalização. O acordo oficializado hoje na Web Summit irá ajudar esta start-up inovadora a oferecer uma solução de Customer Relationship Management e fidelização a pequenas empresas fortemente atingidas durante a pandemia da COVID-19, no sentido de melhor servir os seus clientes. A Web Summit dá as boas-vindas a empresas tecnológicas que dão passos inovadores, e a Izicap tem as ambições digitais certas para se tornar uma fintech líder na Europa no futuro.»

O cofundador e CEO da Izicap, El Meijad, afirmou: «Estamos a democratizar a utilização de dados de terminais de pagamento e a dar aos pequenos comerciantes os meios para prosperarem. Estamos muito satisfeitos por termos obtido este financiamento do BEI, que nos irá permitir reforçar a nossa estratégia de implementação junto dos bancos e adquirentes internacionais.»

Informação geral:

IZICAP é uma plataforma de CRM e fidelização inovadora associada ao cartão de crédito que transforma os terminais de pagamento dos comerciantes locais num poderosa ferramenta de marketing. Através da sua plataforma de Smart Data, a IZICAP processa biliões de dados de transações e oferece às empresas locais informações exclusivas para expandir a sua presença digital, fidelizar clientes e aumentar as vendas. A IZICAP colabora estreitamente com os principais bancos e adquirentes em toda a Europa para possibilitar o crescimento de mais de 10 000 comerciantes.

O Banco Europeu de Investimento (BEI) é a instituição de crédito a longo prazo da União Europeia detida pelos Estados-Membro. Disponibiliza financiamento a longo prazo para bons investimentos com o objetivo de contribuir para os objetivos políticos da UE. O Banco Europeu de Investimento (BEI) concede empréstimos a longo prazo em nome da União Europeia.

A Web Summit é uma conferência de tecnologia que decorre anualmente em Lisboa e é considerada um dos eventos tecnológicos mais importantes do mundo.

