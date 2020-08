Web Summit Relações com Investidores e Mercado de Capitais ocorrerá entre os dias 24 e 27 de agosto de 2020

SÃO PAULO, 21 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- O 1º Web Summit Relações com Investidores e Mercado de Capitais acontece entre os dias 24 e 27 de agosto de 2020. O evento será gratuito e 100% digital.

Realizado pelo IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e pela ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas), o evento promoverá debates sobre novas experiências digitais, perspectivas da economia, resultados de pesquisas e estratégias de Relações com Investidores.

Haverá a participação de renomados profissionais do mercado, em duas seções diárias (início da manhã e fim da tarde).

O evento é patrocinado pelas empresas: B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); blendON; BNY Mellon; Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados; Datev; Gerdau; Itaú Unibanco; MZ Group; S&P Global; TheMediaGroup; e Valor Econômico.

Acompanhe a seguir a programação do 1º Web Summit Relações com Investidores e Mercado de Capitais:

Dia 24 de agosto de 2020 – segunda-feira

09:00 - Abertura – Mensagem da ABRASCA e do IBRI

09:10 - Palestra Magna – Atuação da CVM no fomento aos emissores no mercado de capitais brasileiro

Moderador: Eduardo Lucano, presidente Executivo da ABRASCA

Palestra Magna: Marcelo Barbosa, presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários)

09:40 - Q&A

10:00 - Encerramento das atividades da manhã

17:00 - Painel 1 – Como estruturar um plano eficaz de Relações com Investidores

Moderador: Rodrigo Lopes da Luz, membro do Conselho de Administração do IBRI

Palestrantes: Eduardo Guimarães, analista da Levante Ideias de Investimento; e Edmar Prado Lopes Neto, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Movida.

17:45 - Q&A

18:00 - Encerramento

Dia 25 de agosto de 2020 – terça-feira

09:00 - Painel 2 – Visão político-econômica

Moderadora: Alessandra Ribeiro, diretora de Macroeconomia e Análise Setorial da Tendências Consultoria.

Debatedores: Fernando Gonçalves, economista sênior da Diretoria de Pesquisa Macroeconômica do Itaú Unibanco Holding S/A, e Fernando Honorato Barbosa, economista-chefe do Bradesco.

09:45 - Q&A

10:00 - Encerramento das atividades da manhã

17:00 - Painel 3 – O Pitch de investimentos para pessoas físicas

Moderador: Geraldo Soares, superintendente de Relações com Investidores do Itaú Unibanco Holding S.A.

Debatedores: Thiago Salomão, analista da Rico Investimentos e digital influencer; Thiago Alonso de Oliveira, diretor-presidente e diretor de Relações com Investidores da JHSF; e João Bosco Oliveira Júnior, consultor de renda variável da Bastter.com.

17:45 - Q&A

18:00 - Término das atividades

26 de agosto de 2020 – quarta-feira

09:00 - Apresentação dos resultados IR Survey

Moderador: Rodrigo Maia, membro do Conselho de Administração do IBRI, presidente das Comissões de Mercado de Capitais (COMEC) e de Inovação Corporativa (CINC) da ABRASCA, e head de RI da Gerdau.

Karen Bodner, head da área de Global Investor Relations Advisory de Depositary Receipts no BNY Mellon, fará palestra sobre os resultados da pesquisa "Tendências Globais em Relações com Investidores".

09:30 - Q&A

09:45 - Painel 4 – Impacto dos fatores ESG na criação de valor

Moderador: Guilherme Setubal, vice-presidente do Conselho de Administração do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores).

Debatedores: Fabio Alperowitch, sócio da Fama Investimentos; e Tarcila Ursini, conselheira na Korin Agropecuária, no Conselho Deliberativo do Capitalismo Consciente Brasil, membro de Comitês de Conselho na Duratex, JSL, Grupo Baumgart e Santander.

10:30 - Q&A

10:45 - Encerramento das atividades da manhã

17:00 - Painel 5 – Os desafios de comunicação do RI: os pontos de vista do sell side tradicional e dos novos comunicadores digitais

Moderador: Rogério Santana, diretor de Relacionamento com Empresas e Assets da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).

Debatedores: Carlos G. Macedo, sócio da Cortex Consultoria; e Bernardo Pascowitch, fundador e CEO da Yubb e diretor da ABFintechs (Associação Brasileira de Fintechs).

17:45 - Q&A

18:00 – Encerramento

27 de agosto de 2020 – quinta-feira

09:00 - Apresentação da pesquisa IBRI/Deloitte – O RI como guardião do valor nas organizações

Moderador: Bruno Brasil, diretor-presidente do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores).

Palestrantes: Ronaldo Fragoso, sócio da Deloitte, e Rogério Santana, diretor de Relacionamento com Empresas e Assets da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).

09:45 - Q&A

10:45 - Encerramento das atividades da manhã

17:00 - Palestra de encerramento – A visão do Governo sobre o desenvolvimento do mercado de capitais

Moderador: Anastácio Fernandes, presidente do Conselho de Administração do IBRI

Palestrante: Edson Bastos, subsecretário de Política Microeconômica e Financiamento da Infraestrutura

17:30 - Q&A

17:55 - Mensagem de encerramento da ABRASCA e do IBRI

18:00 - Encerramento do evento

