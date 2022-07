Webb Fontaine firma contrato com Governo do Benim para implementação de novo sistema alfandegário em substituição ao ASYCUDA World

O projeto busca uma abordagem totalmente integrada para o comércio, interconectando todas as principais plataformas comerciais como a Single Window, o Port Community System, a solução e-Tracking e, agora, por meio da Customs Webb, o sistema alfandegário. Como parte central e fundamental do ambiente comercial, é crucial e urgente que os governos operem sistemas alfandegários modernos e eficientes.

"O Customs Webb, o sistema alfandegário da Webb Fontaine, que tem como base inteligência artificial, foi escolhido pelo Benim para continuar a modernização da alfândega e otimizar o ambiente comercial.

A capacidade da Webb Fontaine de oferecer tecnologia e soluções digitais de ponta é uma garantia de sucesso. Com esse novo sistema, o objetivo das autoridades públicas de fazer do Benim uma plataforma exemplar de simplificação e transparência dos procedimentos de liberação alfandegária deu um grande passo adiante.

Todos os players econômicos são apoiados pela alfândega como parte de uma parceria de sucesso com toda a comunidade industrial, comercial e de logística."

Alain HINKATI, diretor geral da alfândega do Benim

"Estamos honrados por termos sido escolhidos pela alfândega do Benim para um projeto tão importante. A longevidade de nossa parceria é uma prova verdadeira do compromisso do Benim com a digitalização comercial. O Customs Webb é um sistema poderoso que utiliza tecnologia de IA para digitalizar completamente todo o processo de liberação. A implementação do Customs Webb será um grande passo adiante em sua missão, e os impactos dela serão sentidos por toda a comunidade comercial."

Samy Zayani, diretor comercial da Webb Fontaine

Para a Webb Fontaine, um histórico de sucesso demonstra sua capacidade de utilizar IA para viabilizar o comércio, garantir o faturamento e reduzir os tempos de liberação e o congestionamento dispendioso, além de melhorar muito a governança comercial.

Sobre a Webb Fontaine

A Webb Fontaine é uma empresa de IA que está remodelando o futuro do comércio por meio da tecnologia. Com a confiança de governos do mundo todo, a Webb Fontaine oferece soluções para todo o setor para acelerar o desenvolvimento e a modernização do comércio. A empresa utiliza tecnologia diferenciada com inteligência artificial para permitir que os países se tornem líderes no futuro do comércio.

A transferência de conhecimentos está no centro da Webb Fontaine, que conta com uma equipe de especialistas que trabalham em todo o mundo, capacitando comunidades e governos locais.

