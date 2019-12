Webb Fontaine gana tres prestigiosos premios en los Nigeria Technology Awards 2019

Realizado en Ace-Olivia Hall, Lagos, Nigeria Webb Fontaine obtuvo los siguientes tres prestigiosos premios: e-Government Infrastructure Services Provider of the Year (Proveedor del Año en Servicios de Infraestructura para e-Gobiernos), Software Development Company of the Year (Compañía del Año en Desarrollo de Software) y un Reconocimiento Especial para el señor Ope Babalola, director gerente de Webb Fontaine Nigeria.