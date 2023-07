Webb Fontaine Ganha Novo Contrato Do Governo Etíope Para Potenciar O Comércio

DUBAI, EAU, 5 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Webb Fontaine, líder global em soluções de comércio baseadas em IA, tem o prazer de anunciar a concessão de um contrato por parte do governo etíope para continuar o seu trabalho fundamental na melhoria do sistema de controlo aduaneiro. Esta parceria representa um marco significativo no compromisso da Webb Fontaine para com a melhoria do comércio e do crescimento económico na Etiópia.

Em virtude do seu enorme volume de transações comerciais, a Etiópia revela imensas oportunidades de expansão económica. Reconhecendo este potencial, é uma honra para a Webb Fontaine ter a oportunidade de continuar a colaborar com o governo etíope para desenvolver ainda mais a alfândega do país.

Pascal Minvielle, COO da Webb Fontaine, expressou o seu orgulho dizendo que "Estamos muito orgulhosos das conquistas alcançadas mediante o nosso contrato anterior com a alfândega etíope, onde implementámos um novo sistema de controlo aduaneiro. Este novo contrato é um momento fundamental na nossa parceira, permitindo-nos concentrar-nos no desenvolvimento e expansão das bases que já construímos. A Webb Fontaine está totalmente empenhada em trabalhar com o governo da Etiópia para facilitar o comércio e promover um crescimento económico sustentável".

O segundo contrato realça a aposta da Webb Fontaine e do governo etíope em aproveitar tecnologia de ponta e soluções inovadoras para simplificar os processos comerciais e melhorar as operações aduaneiras. Ao desenvolver o sistema aduaneiro, a Webb Fontaine tem como objetivo otimizar a eficiência, a transparência e as receitas, promovendo a prosperidade económica na Etiópia.

A implementação bem sucedida do novo sistema aduaneiro ao abrigo do contrato anterior já demonstrou o seu impacto transformador nas relações comerciais da Etiópia. Este novo contrato representa uma continuação da visão da parceria de tirar partido do sucesso do sistema, aproveitando o seu potencial para revolucionar processos comerciais e fortalecer a posição da Etiópia no mercado global.

A Webb Fontaine está empenhada em fornecer soluções de última geração baseadas em inteligência artificial e analítica inovadora. Mediante esta colaboração, o governo etíope beneficiará de ferramentas e tecnologias avançadas que melhorarão as operações comerciais, a gestão eficaz de riscos e a simplificação do envio e verificação de documentos.

Esta parceria é uma prova do compromisso da Etiópia com a transformação digital e da dedicação da Webb Fontaine em apoiar os ambiciosos objetivos da potenciação comercial do país. Juntos, continuarão a melhorar o sistema aduaneiro, impulsionando o crescimento económico, atraindo investimentos e promovendo relações comerciais internacionais mais fortes.

