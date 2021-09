Webinar Internacional Debate O Estágio Atual De Doação De Órgãos Na América Latina

SÃO PAULO, 29 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Nesta quinta, 30 de setembro, às 19h (horário local, Brasília), será transmitido, ao vivo, o Webinar 3º. REAL LATAM, que tem por objetivo discutir o cenário atual da doação de órgãos na região. Dirigido a profissionais de saúde, o Webinar é promovido pela ALEH (Associação Latino-Americana para o Estudo do Fígado), em parceria com a ILTS (International Liver Transplantion Society).

Pelo Brasil, participa Dr. Paulo Bittencourt, presidente do IBRAFIG – Instituto Brasileiro do Fígado e coordenador da Unidade de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital Português (Salvador, BA). "Um dos grandes gargalos para acelerar o número de transplantes na América Latina é a doação de órgãos, que é muito heterogênea na região. Um webinar, que tem por objetivo discutir as principais estratégias para aumentar a doação de órgãos, é de vital importância para a atividade transportadora na região", afirma Paulo Bittencourt.

Segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, são mais de 45 mil pessoas em fila de espera por transplante de órgãos e tecidos – destes, cerca de 1200 aguardam por um fígado. No Brasil, pela legislação, cabe à família o consentimento final pela doação. Pesquisa recente do Instituto Datafolha, 7 em cada 10 brasileiros têm intenção de doar, mas cerca da metade não informa a família deste desejo.

Participam do webinar também representantes dos EUA, Chile e Argentina.

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo link https://eventual.meinscribo.cl/evento/104

FONTE IBRAFIG - Instituto Brasileiro do Fígado

