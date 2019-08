WebMD da Internet Brands adquire QxMD

A aquisição, anunciada hoje, combina as calculadoras clínicas on-line e outras ferramentas digitais de aprendizagem inigualáveis da QxMD para HCPs com soluções de conteúdo, referência, point-of-care e crowdsourcing da Medscape, a principal plataforma de notícias digitais, informações e educação médica continuada para médicos e outros HCPs de todo o mundo. A Medscape é uma divisão da WebMD Health Corp.

"A QxMD é um acréscimo importante à marca Medscape, que fortalece nosso compromisso de oferecer as melhores soluções de apoio ao tratamento dos pacientes", disse o vice-presidente sênior e gerente geral do grupo da WebMD Global, Jeremy Schneider. "Suas robustas calculadoras médicas são usadas por médicos em mais de 150 países e expandem ainda mais a presença global da Medscape, que poderá, agora, atingir mais de 4 milhões de médicos em todo o mundo".

"A Medscape se ajusta perfeitamente à QxMD", disse o presidente-executivo e diretor médico da QxMD, Daniel Schwartz, M.D. "A empresa compartilha nosso compromisso com a inovação digital que racionaliza e aperfeiçoa a prática clínica e melhora o tratamento de pacientes. Através do alcance e engajamento inigualáveis da Medscape, poderemos exercer um impacto ainda maior em médicos, outros profissionais de saúde e seus pacientes".

A QxMD irá operar como subsidiária independente da WebMD Health Corp. Os termos da transação não foram divulgados.

Sobre a QxMD

A QxMD™ é uma empresa de tecnologia de aprendizagem digital, que torna mais fácil para profissionais de saúde (HCPs – healthcare professionals) consultar as últimas descobertas médicas e ferramentas de suporte a decisões para uso na prática clínica. A plataforma de engajamento de HCPs da empresa é composta por uma biblioteca de aplicativos confiáveis que fornecem a milhões de membros acesso rápido a textos completos de pesquisas, educação médica continuada (CME – continuing medical education) e ferramentas atualizadas, que possibilitam o reconhecimento de doenças e a otimização do tratamento. Habilitada por um mecanismo sofisticado de personalização, a plataforma agrega informações da PubMed, índice de conteúdo de publicações (TOCs – journal table of contents), mais de 450 ferramentas de diagnóstico, pequenos cursos de CME, etc. A QxMD também serve outros constituintes da área da saúde, como hospitais, bibliotecas, publicações acadêmicas e quase 50% das 25 maiores empresas farmacêuticas do mundo.

Sobre a Medscape

A Medscape é a principal fonte de notícias clínicas, informações sobre a saúde e ferramentas point-of-care para profissionais de saúde. A Medscape oferece a especialistas, clínicos gerais e outros profissionais de saúde as mais robustas e integradas ferramentas de informações médicas e educacionais. A Medscape Education (medscape.org) é uma grande fonte para desenvolvimento profissional contínuo, consistindo de mais de 30 fontes focadas em especializações, que oferecem milhares de cursos gratuitos de CME e CE e outros programas educacionais para médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde.

A Medscape e a Medscape Education fazem parte da WebMD Health Corp., uma empresa da Internet Brands.

Sobre a WebMD Health Corp.

A WebMD Health Corp., empresa da Internet Brands, é a principal provedora de serviços de informação na área de saúde, servindo pacientes, médicos, outros profissionais de saúde, empregadores e planos de saúde, através de nossos portais públicos e privados on-line, plataformas móveis e publicações focadas em saúde. A WebMD Health Network é constituída pela WebMD Health, Medscape, Jobson Healthcare Information, prIME Oncology, MediQuality, Frontline, QxMD, Vitals Consumer Services, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Education e outros sites de propriedade da WebMD. WebMD®, Medscape®, CME Circle®, Medpulse®, eMedicine®, MedicineNet®, theheart.org® e RxList® estão entre as marcas comerciais da WebMD Health Corp. ou de suas subsidiárias.

Sobre a Internet Brands

Com sede em El Segundo, Califórnia, a Internet Brands® é uma organização inteiramente integrada de serviços de software e mídia on-line, focada em quatro categorias verticais de alto valor: saúde, automotiva, jurídica e lar/viagens. Os premiados websites para o consumidor da empresa lideram suas categorias e servem mais de 250 milhões de visitantes mensais, enquanto uma variedade completa de ofertas de presença na Web estabeleceu relacionamentos profundos, de longo prazo, com clientes de PMEs e corporativos. A poderosa plataforma operacional patenteada da Internet Brands fornece a flexibilidade e a escalabilidade para alimentar o contínuo crescimento da empresa. A Internet Brands é uma empresa de portfólio da KKR e da Temasek. Para obter mais informações, visite www.internetbrands.com.

