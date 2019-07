WebNMS faz parceria com a HMS Networks para oferecer soluções de IoT Industrial

Parceria estratégica de IIoT da WebNMS com a HMS Networks

Plataforma de IIoT em ESCALA EMPRESARIAL para integração perfeita de dispositivos, processamento e analítica de dados

SIMPLIFICA implementações da IIoT em um ambiente de fabricação heterogêneo

PLEASANTON, Califórnia, 8 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A WebNMS, divisão de Internet das Coisas (IoT) da Zoho Corporation, anunciou hoje sua incursão na área da IoT industrial (IIoT), através de sua parceria com a HMS Networks. A plataforma se integra com perfeição com o equipamento de acesso remoto e gerenciamento industrial da HMS Networks, o Ewon Flexy. A colaboração estratégica irá alavancar o potencial da fornecedora da plataforma de IoT, para realizar a transformação digital acionada por dados no setor de manufatura.

O Ewon Flexy da HMS e a Plataforma de IoT da WebNMS operam juntos para obter de forma ininterrupta aquisição, processamento, analítica e percepções de dados de multiprotocolos. A plataforma potencializa uma grande variedade de casos de uso de IIoT, tais como monitoramento remoto, monitoramento e otimização de processos, manutenção preditiva, rastreabilidade da qualidade e gestão do ciclo de vida de ativos.

"Um ecossistema completo de software e hardware compatíveis é um agente transformador na disponibilização de soluções de IoT bem-sucedidas. Através dessa parceria, o vasto conjunto de dispositivos de comunicação industrial da HMS são estreitamente integrados à plataforma de IoT da WebNMS, para facilitar o desenvolvimento e a implementação de aplicações de IIoT de forma rápida e simplificada", disse a diretora da WebNMS, Karen Ravindranath.

Além disso, "a plataforma junto com o dispositivo Ewon Flexy pode ser uma combinação realmente poderosa para ligar e executar (plug and play) a IoT Industrial", disse Karen. Através dessa parceria, a WebNMS objetiva colaborar com provedoras de soluções de SIs e IoT, para obter resultados empresariais transformadores para seus clientes.

"A HMS Networks tem sido muito bem-sucedida nas últimas décadas no desenvolvimento de dispositivos de comunicação de vanguarda para o mercado industrial. Com a atual onda de inovações em torno da Internet das Coisas e da Indústria 4.0 (Industry 4.0), nos tornamos uma líder de mercado em fornecimento de soluções para a comunicação industrial. Com a variedade de aplicações em constante crescimento, vemos uma incrível necessidade de fazer parcerias com empresas de software especializadas, tais como a WebNMS, para ajudar nossos clientes a obter todo o valor dos produtos da HMS. A WebNMS já provou que é uma grande provedora de soluções, por disponibilizar uma aplicação perfeita para nossos clientes, que torna seus dados de ativos remotos úteis e proveitosos. Estamos muito satisfeitos com a parceria e esperamos manter essa colaboração, conforme ajudamos nossos atuais e futuros clientes em suas jornadas de dados", disse o gerente de Parceiros de Soluções da HMS Industrial Networks Inc., Chip Main.

Sobre a WebNMS

A WebNMS é uma destacada fornecedora de plataformas e soluções de IoT empresarial e industrial. A WebNMS oferece plataforma de IoT ponta a ponta, full stack, para gestão de energia, monitoramento remoto de ativos e rastreamento e gerenciamento de frota. Visite www.webms.com.

Sobre a HMS

A HMS Networks AB (publ) é a principal fornecedora independente de soluções de comunicação industrial e de Internet das Coisas Industrial. A HMS desenvolve e fabrica produtos sob as marcas Anybus®, Ixxat® e Ewon®. As soluções de comunicação para desenvolver automação são oferecidas através da subsidiária Intesis. A HMS é registrada na NASDAQ OMX de Estocolmo, na categoria de empresa de Tecnologia da Informação de capitalização média (Mid Cap). Visite www.hms-networks.com.

Contato com a mídia: sangeeta.nk@zohocorp.com

FONTE WebNMS

