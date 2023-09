webOS 23: Nova plataforma das TVs LG apresenta novidades em inteligência artificial

Além da IA aprimorada, o webOS 23 chega com novos recursos de acessibilidade e atalhos inteligentes

SÃO PAULO, 27 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A linha de Smart TVs 2023 da LG Electronics chegou com diversas inovações valiosas, e uma dessas principais novidades está presente em todos os modelos: o novo webOS 23! Repleto de recursos que tornam a experiência do consumidor mais personalizada e intuitiva, o menu inicial da última geração de TVs LG é completamente adaptado ao usuário. Além disso, os recursos de inteligência artificial presentes proporcionam facilidades e recursos de acessibilidade jamais vistas em TVs da marca.

Plataforma que se adapta ao seu gosto

TV LG OLED evo C3. Crédito: Divulgação LG Electronics

O webOS 2023 chega com um novo painel com recursos inteligentes e personalizados, para você aproveitar ao máximo a TV LG. Com um design clean e moderno, o novo sistema traz diversas novidades. Como os quick cards, que organizam seus conteúdos e aplicativos por cards personalizáveis de acordo com seu momento. Por exemplo, a TV pode elencar apps como Twitch e GeForce Now em um card de Jogos, ou streamings como Prime Video, Apple TV e HBO Max, em um card de entretenimento.

A interface do webOS 23 se renova constantemente com novas sugestões de acordo com os conteúdos assistidos. Neste ano, a inteligência artificial aprimorada chega acompanhada do AI Concierge, recurso que apresenta recomendações assertivas com base no histórico de pesquisa por voz, se adequando ao gosto do consumidor!

Além disso, o sistema possui configurações rápidas, já que a nova aba lateral está ainda mais personalizável, agora é possível colocar até 12 itens ao alcance de 1 clique. O webOS 23 possui também a opção de descoberta de música, que serve para facilitar as pesquisas de músicas durante filmes e séries, tocadas no ambiente ou cantadas no controle Smart Magic.

É possível também criar perfis individuais ilimitados¹ de acordo com o gosto pessoal de cada um e personalizar o avatar e outras configurações. Com o Meu Perfil, a TV sabe quais são os conteúdos favoritos de cada usuário, e oferece notificações e recomendações personalizadas. Já pelo ROOM to ROOM Share² é possível mudar o conteúdo de uma TV para outra da mesma casa, até mesmo através de comando de voz, via controle Smart Magic.

Outro destaque do novo webOS, é a função Multi View³, feita para momentos em que uma só tela não é suficiente! Através do recurso, é possível duplicar o conteúdo da TV, seja "Side By Side", com duas telas simultâneas ao lado da outra, o modo "Picture in Picture", com uma tela em tamanho maior e outra em miniatura, ou até mesmo com o "Monitor Duplo", com duas telas provindas de um PC. Com o Multi View, é possível até mesmo jogar em dois consoles diferentes ao mesmo tempo!

"Para nós, a experiência do consumidor vai além da qualidade de imagem e som, a interface da Smart TV é parte essencial do produto. Neste ano, trouxemos um webOS com recursos de acessibilidade para que todos desfrutem ao máximo da TV LG, além de atalhos que tornam tudo mais rápido e fluído para o usuário, como os quick cards. Esta plataforma aprende continuamente, via Inteligência Artificial, a recomendar o que mais tem o perfil do cliente, seja nos programas de TV aberta ou até mesmo dentro da imensidade de conteúdo dos nossos parceiros de streaming", comentou Igor Krauniski, Gerente Sênior de Produtos de TV da LG do Brasil.

TV "inteligente"

Seguindo o conceito de "Casa inteligente", conecte todos os aparelhos smart da sua casa com ThinQ AI ou produtos com certificado OCF e matter. O consumidor pode usar seu controle remoto ou celular pelo aplicativo LG ThinQ, ampliando a gama de aparelhos compatíveis com simplicidade e segurança.

Além disso, a linha de TVs OLED 20234dispensa o uso de controle remoto para receber comandos de voz: Basta dizer "Oi, LG", que a TV ativará para controlar até eletrodomésticos.

O controle que acompanha as Smart TVs LG é o inovador Smart Magic5, que revoluciona a experiência de navegação no aparelho, para tornar ela muito mais rápida e intuitiva pois funciona como um cursor. A linha 2023 possui botões direcionais para os serviços de streaming: Netflix, Globoplay, Disney+, Prime Video e LG Channels, o que permite o acesso rápido aos conteúdos preferidos.

LG ThinQ AI

O ecossistema de eletrônicos LG se conecta através do aplicativo de conectividade LG ThinQ, uma tecnologia exclusiva desenvolvida para que os consumidores possam acessar e controlar os eletroeletrônicos à distância e até por comando de voz.

Através do LG ThinQ, as Smart TVs LG ganham mais uma opção de conectividade, tornando-as especiais quando o assunto é inteligência artificial. Além disso, através do menu Home Hub, é possível controlar todos os aparelhos smart da sua casa compatíveis com ThinQ AI ou produtos com certificado OCF. Tudo isso usando seu controle remoto ou celular pelo aplicativo LG ThinQ.

TV possui Apple Home Kit, para a integração perfeita com o ecossistema Apple. Enquanto o Apple Air Play possibilita fazer streaming, controlar e compartilhar conteúdo de um iPhone, iPad ou Mac com sua TV.

TV LG para todos: Recursos de acessibilidade

As TVs LG são para todos! O novo webOS 23 chega com funções exclusivas de acessibilidade, para que cada vez mais pessoas possam desfrutar das TVs LG:

Zoom na língua de sinais: Para melhor visualização, é possível aumentar o quadro quando houver linguagem de sinais do conteúdo. Assim, você capta todos os detalhes do que estiver assistindo.

Saída de áudio dupla: Agora é possível mesclar o volume da TV com um fone de ouvido Bluetooth, mantendo volumes diferentes em ambos os dispositivos. Dessa forma, todos podem escutar o áudio da TV como quiserem!

Saiba mais sobre o novo webOS em: www.lg.com/br/tv/2023/smart

¹ É possível criar um número ilimitado de perfis, mas a tela inicial só exibirá até 10 deles.

² Relação de produtos compatíveis: TVs emissoras no Brasil: Linha 2022 (G2, C2, QNED99) e Linha 2023 (23, G3, C3) e TVs receptoras no Brasil: qualquer produto a partir da Linha 2022. Importante: ambos os aparelhos precisam estar conectados à mesma rede wi-fi

³As configurações de imagem/som em ambas as telas são iguais - *Recurso disponível nos modelos de OLED 2023 e QNED85/80.

4 O uso da função hands-free sem controle remoto só é possível com o processador α9.

5Os controles Smart Magic estão disponíveis a partir de 50'' na linha UHD.

