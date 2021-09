WEBTOON apresenta Batman: Aventuras da Família Wayne WEBTOON e DC revelam sua primeira colaboração

LOS ANGELES, Califórnia, 8 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A WEBTOON Entertainment Inc., a plataforma número um de webcomics do mundo, anunciou hoje o lançamento de Batman: Aventuras da Família Wayne, uma colaboração entre a WEBTOON e a DC ambientada no Universo DC.

Essa série é a primeira que será lançada no marco da colaboração criativa que a DC e a WEBTOON anunciaram recentemente.

"Para a WEBTOON é um prazer ter a oportunidade de explorar o Universo DC de uma forma inovadora e original. Batman: Aventuras da Família Wayne é um grande exemplo do que se pode conseguir quando se reúne uma equipe de criadores de primeiro nível com uma empresa de entretenimento tão importante como a DC", declarou David Lee, diretor de conteúdo da WEBTOON Entertainment.

O primeiro episódio de Batman: Aventuras da Família Wayne pode ser lido gratuitamente na WEBTOON a partir das 10h da manhã (horário do Pacífico) do dia 8 de setembro.

Sobre a WEBTOON

A WEBTOON® é a plataforma digital de histórias visuais mais importante do mundo. É a primeira plataforma digital moderna de publicação de webcomics, que revolucionou a maneira como se criam e consomem histórias visuais. Todos podem se transformar em criadores e publicar suas próprias histórias na WEBTOON.

A WEBTOON foi pioneira na distribuição e leitura de quadrinhos na internet e, por isso, se transformou em um fenômeno cultural no mundo todo. Em média, tem mais de 72 milhões de usuários ativos por mês, um número que supera a quantidade de pessoas que assistem a programas de TV. Ela conta com um amplo catálogo diversificado de conteúdos do mundo todo, que inclui histórias de romance, suspense, fantasia, comédia e muito mais. O aplicativo da WEBTOON está em primeiro lugar entre os aplicativos escolhidos por pessoas com idade entre 16 e 24 anos na Coreia e está no pódio dos mais populares para essa mesma faixa etária em outros países.

A WEBTOON foi fundada em 2014 nos Estados Unidos e já conta com milhares de séries, que são atualizadas diariamente. Com parceiros incríveis como Legendary, POW! e Top Cow/Image, entre outros, a WEBTOON leva a forma de contar histórias a um nível mais alto. Os criadores da comunidade foram indicados muitas vezes ao Prêmio Eisner e ganharam várias vezes o Prêmio Ringo. O aplicativo da WEBTOON pode ser baixado gratuitamente em dispositivos com Android e iOS.

Sobre a DC

A DC é uma empresa da WarnerMedia que cria personagens icônicos, histórias inesquecíveis e experiências imersivas que inspiram e divertem pessoas do mundo todo e de todas as gerações. É uma das editoras de quadrinhos e romances gráficos mais importantes do mundo. O departamento de criação da DC tem a missão de integrar suas histórias e personagens de forma estratégica em filmes, séries de TV, produtos de consumo, entretenimento para a família, jogos interativos e seu serviço de assinatura digital e portal para a comunidade DC Universe Infinite. Para mais informações, acesse dccomics.com e dcuniverseinfinite.com.

