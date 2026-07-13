Webull ontvangt goedkeuring voor het aanbieden van crypto in de Europese Unie

AMSTERDAM, 13 juli 2026 /PRNewswire/ - Webull EU, een online beleggingsplatform en dochteronderneming van Webull Corporation (NASDAQ: BULL), heeft aangekondigd dat het MiCAR-goedkeuring (Markets in Crypto-Assets Regulation) heeft ontvangen om crypto-assets in de Europese Unie aan te gaan bieden.

Omdat gebruikers behoefte hebben aan meer toegang tot de voortdurend veranderende cryptowereld, streeft Webull ernaar een platform te bieden waar zij hun portefeuilles naadloos kunnen beheren over meerdere activaklassen. Webull-gebruikers kunnen het Webull-platform gebruiken om orders voor crypto-assets door te geven die door Webull EU in bewaring worden genomen. De uitvoering zal plaatsvinden via een samenwerking met Coinbase Luxembourg S.A.

"We zijn verheugd dat we MiCAR-goedkeuring van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) hebben ontvangen, een belangrijke mijlpaal in Webull's Europese ambities," aldus Andries van Luijk, CEO van Webull Securities (Europe). "Als een van de eerste dubbel gereguleerde beleggingsondernemingen die MiCAR-goedkeuring in Nederland heeft ontvangen, zijn we toegewijd aan het bieden van veilige en conforme toegang tot digitale activa aan onze klanten, binnen het uitgebreide regelgevingskader van de EU."

Met deze goedkeuring kan Webull gereguleerde bewaarnemingsdiensten voor crypto-assets aanbieden aan zijn Europese klanten, waarbij beleggersbescherming en operationele normen gewaarborgd worden door MiCAR.

Webull EU is van plan zijn cryptoactiviteiten eind 2026 te lanceren. Initiële goedkeuring is verleend voor Nederland, met goedkeuring voor paspoortregelingen in afwachting voor de rest van de EU.

Voor meer informatie over Webull EU en het aanbod, bezoek www.webull.eu.

Over Webull EU

Webull Securities (Europe) B.V. is een online beleggingsplatform gebouwd op een wereldwijde infrastructuur van de volgende generatie. Gebruikers van het Webull-platform worden in staat gesteld hun financiële doelen na te streven met geavanceerde charting-tools, geavanceerde technologie en realtime marktgegevens. Via de online brokerage van Webull hebben zelfstandige beleggers toegang tot goedkoop handelen in een breed scala aan activa, waaronder Europese en in de VS genoteerde aandelen (stocks), fractionele aandelen, Europese ETF's en Amerikaanse opties. Webull Securities (Europe) B.V. is een door de AFM geautoriseerd beleggingsplatform. Voor meer informatie over Webull Securities (Europe) B.V., bezoek www.webull.eu.

Over Webull Corporation:

Webull Corporation (NASDAQ: BULL) bezit en exploiteert Webull, een toonaangevend digitaal beleggingsplatform gebouwd op wereldwijde infrastructuur en AI-technologieën van de volgende generatie. Via zijn wereldwijde netwerk van gelicentieerde brokerages biedt Webull beleggingsdiensten aan in 16 markten in Noord-Amerika, Azië-Pacific, Europa, Afrika en Latijns-Amerika. Webull bedient wereldwijd meer dan 27 miljoen geregistreerde gebruikers en biedt particuliere en institutionele beleggers 24/7 toegang tot wereldwijde financiële markten. Gebruikers kunnen beleggingsstrategieën inzetten door te handelen in wereldwijde aandelen, ETF's, opties, futures, fractionele aandelen en digitale activa via het handelsplatform van Webull, dat marktgegevens en informatie, de gebruikersgemeenschap en beleggingseducatiebronnen naadloos integreert. Meer informatie op www.webullcorp.com.

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