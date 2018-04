Wecash Brasil desperta atenção global e apresenta suas melhores práticas à cúpula do Banco Central do Egito

O Presidente do Banco Central do Egito participou da conferência, que também contou com a participação de altos executivos dos principais bancos do Egito. Com objetivo de estimular o mercado financeiro local do país, a delegação foi até o Vale do Silício para estudar o que há de mais moderno e inovador na área de inclusão financeira em países emergentes, tal como a história de sucesso que a Wecash vem concretizando nos mercados em que atua, incluindo o Brasil.

Mário Isaac, foi convidado a apresentar Wecash para o Banco Central do Egito

Dr. Ninghua Wang, Chief Data Scientist e Mário Isaac, Head of Business Development, apresentaram o que foi feito pela Wecash no Brasil. Nos últimos 4 anos, a Wecash tem crescido significativamente nos negócios, transacionando cerca de 30 bilhões RMB no ano de 2017. Atualmente, com experiências ricas e tecnologias avançadas na avaliação de créditos, na aquisição dos clientes e na dedicação a descobrir necessidades de clientes, a Wecash entrou no mercado global e começou a colher os primeiros sucessos.

Ninghua e Mário Isaac também apresentaram as tecnologias da Wecash e o caminho da localização no Brasil para outros participantes. O Brasil é o primeiro mercado na América do Sul onde a Wecash exportou sua tecnologia e operação. No passado, 28 milhões de pessoas tiveram suas informações visualizadas nas instituições tradicionais de créditos, ocupando somente cerca de 15% da população brasileira. Ao mesmo tempo, a origem dos dados de crédito é relativamente escassa, entre os quais, a maioria foi obtida dos principais bureaus de crédito. Além disso, uma crescente parte da população vem adotando o smartphone como fonte de acesso aos serviços financeiros, e que não vinha sendo bem atendida até o momento. Comparado com outros mercados de créditos como o da China e o dos Estados Unidos, o mercado brasileiro ainda tem bastante espaço para se desenvolver. Até agora, a Wecash já estabeleceu parcerias com 7 instituições no Brasil, com expetativa de gerar um portfólio de 50 milhões de reais em 8 meses.

O Egito tem um grande desafio, considerando que cerca de 86% dos adultos no país não possuem uma conta corrente, de acordo com o Banco World Bank Global Findex. Após a apresentação da Wecash, os participantes da delegação expressaram grande interesse em avançar em uma possível parceria com a Wecash para aproveitar as oportunidades no mercado financeiro do Egito.

