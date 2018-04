WeDo Technologies nomeada na lista da Stratecast entre as 10 principais empresas que merecem atenção em 2018

WeDo Technologies reconhecida pela liderança no mercado e inovação em gestão de riscos

LISBOA, Portugal, 11 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- A WeDo Technologies, líder global em gestão de fraude e garantia de receita em telecomunicações tem o prazer de anunciar sua nomeação na lista da Stratecast entre as 10 principais empresas que merecem atenção no relatório de 2018, que destaca os fornecedores bem-sucedidos no mercado de software de operações, orquestração, análise de dados e monetização (ODAM na sigla em inglês).

Além da liderança da WeDo Technologies no mercado da garantia de receita, gestão de fraude e garantia financeira, a Stratecast também reconhece o compromisso da WeDo com a pesquisa e desenvolvimento, e pelo investimento realizado para a obtenção de um maior desenvolvimento de suas soluções do portfólio de SaaS (software como serviço).

A gestão de riscos de RAID (registro de riscos, premissas, questões, dependências), disponível no local ou em nuvem, suporta as seguintes aplicações:

Garantia de receita de RAID – assegura precisão nos serviços de faturamento e cobrança, ajudando os fornecedores de serviço de comunicação (CSPs na sigla em inglês) a reduzir o vazamento de receita, melhorar as margens de lucro e aprimorar a experiência do cliente em geral.

– assegura precisão nos serviços de faturamento e cobrança, ajudando os fornecedores de serviço de comunicação (CSPs na sigla em inglês) a reduzir o vazamento de receita, melhorar as margens de lucro e aprimorar a experiência do cliente em geral. Gestão de fraude de RAID – fornece proteção contra fraude em tempo real ao detectar atividades suspeitas ou fraudulentas e utiliza o aprendizado de máquina para a identificação de ameaças novas e imprevistas.

– fornece proteção contra fraude em tempo real ao detectar atividades suspeitas ou fraudulentas e utiliza o aprendizado de máquina para a identificação de ameaças novas e imprevistas. Gerenciamento de negócios de RAID – automatiza controles financeiros e outras aplicações transacionais, como por exemplo, a gestão de cobranças e incentivos para auxiliar empresas a reduzir perdas e melhorar margens.

Conjuntamente as ofertas, as aplicações e a plataforma de gestão de riscos de RAID visam fornecer soluções integradas que dão garantia aos CSPs durante as estratégias de transformação digital e preparam melhor os operadores para riscos em 5G, IoT (Internet das Coisas) e NTV (virtualização das funções da rede).

Karl Whitelock, diretor global de estratégia de ODAM da Stratecast | Frost & Sullivan comentou:

"A Stratecast acredita que quando os CSPs virem suas margens de lucro ameaçadas globalmente, soluções de garantia de receita, gestão de fraude e gerenciamento de empresas como as oferecidas pela WeDo se tornarão mais importantes. Além disso, trabalhando nas inovações de gestão de riscos de SaaS, capazes de garantir a jornada dos CSPs na transformação digital por um custo menor, sem nenhum compromisso para a segurança, a WeDo continua a demonstrar seu conhecimento dos desafios emergentes e a desenvolver soluções para superá-los. Estas são as razões que fazem com que a WeDo Technologies seja uma empresa que merece atenção em 2018".

Rui Paiva, CEO da WeDo Technologies, também comenta:

"Este reconhecimento demonstra nossa liderança em ajudar os principais CSPs do mundo a melhorar suas margens de lucro ao reduzir o vazamento e as perdas de receita devido às fraudes. Nossos investimentos recentes nas soluções baseadas em nuvem que se beneficiam das capabilidades da IA e do aprendizado da máquina, e nosso foco no desenvolvimento de uma solução integrada de gestão de riscos reiteram nosso compromisso com a inovação e garantem que nossos clientes estejam equipados para os desafios que encontrarão no futuro".

As 10 empresas que merecem atenção da Stratecast são aquelas que desenvolvem soluções inovadoras que abordam objetivos atuais críticos para a empresa e desafios com impactos para o negócio. Além do foco no mercado e do pensamento de vanguarda, as 10 companhias que merecem atenção demonstram uma cultura de inovação, suportam mudanças rápidas no clima da empresa ou nas abordagens tecnológicas, têm know-how de negócios e do mercado e possuem uma oferta de produtos bem-definida e claramente diferenciada. Para baixar o relatório acesse http://web.wedotechnologies.com/stratecast-top10-2018.

Sobre a Stratecast | Frost & Sullivan

A Stratecast se beneficia de uma combinação de projetos de consultoria personalizados e pesquisa por subscrição para fornecer perspectiva e conhecimento que só podem ser obtidos através de anos de experiência no mundo real em uma indústria onde os clientes são colaboradores; os parceiros de hoje são os concorrentes de amanhã; e a agilidade e a inovação são elementos essenciais para o sucesso.

Sobre a WeDo Technologies

Fundada em 2001, a WeDo Technologies é a líder global do mercado em garantia de receita e gerenciamento de fraude através de soluções de software de gestão de riscos.

A empresa fornece software e consultoria especializada para operadores de telecomunicações e provedores de serviço de comunicações globalmente. Contamos atualmente com acima de 200 clientes distribuídos em 108 países, com uma rede de mais de 600 profissionais altamente especializados. Nossos escritórios estão localizados nos EUA, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio, África, Américas Central e do Sul.

O software da WeDo Technologies analisa grandes quantidades de dados possibilitando o monitoramento, controle, gerenciamento e otimização de processos, e garantindo a proteção da receita e a mitigação de riscos.

Contando com mais de 200 clientes, inclusive algumas das principais organizações de blue chips do mundo, a WeDo Technologies tem sido reconhecida há muito tempo como a inovadora constante na garantia do sucesso de seus clientes em sua jornada de transformação contínua.

WeDo Technologies. Know The Unknown . (Conheça o desconhecido)

http://www.wedotechnologies.com

Últimas notícias em @WeDoNews

Contatos

QUEXOR GROUP INC.

Barbara Henris

bhenris@quexor.com

Celular: +1(703)470-9446

Relações públicas e comunicações corporativas - WeDo Technologies

Inez Corrêa de Sá

inez.sa@wedotechnologies.com

Celular: +351-939650788

Marketing de produtos e relações com analistas - WeDo Technologies

Carlos Marques

Carlos.Marques@wedotechnologies.com

Celular: +351-939650124

FONTE WeDo Technologies

SOURCE WeDo Technologies

Related Links

http://www.wedotechnologies.com