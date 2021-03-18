Weee! 在D轮融资中筹集3.15亿美元

美国领先的线上民族食品杂货店Weee!今天宣布在D轮融资中筹集3.15亿美元，此次融资由投资方DST Global领投。

“Weee!对新兴线上食品杂货领域如何能实现可持续爆炸性增长有独特的理解”，DST Global管理合伙人Rahul Mehta表示。“团队回归基层以专注于商品销售、日常低价以及卓越的社交购物方式，这些都是Weee!的独到之处，我们很高兴能够加深对他们使命的支持。”

尽管食品杂货仍然是电子商务渗透最低的零售领域，但到2030[1]年，面向各民族客户的食品杂货市场预计将超过4640亿美元[1]。Weee!当前的商品类别涵盖亚洲和西班牙裔美食必不可少的民族成分，可满足服务不足的、自2010年以来增长超过20%的人口需求[2]。Weee! 目前服务于沿海一带的14个主要地区，并计划到2024年扩展到整个北美的30个城市。

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关于Weee! Inc.

Weee!成立于2015年，其宗旨是在食品质量、新鲜度和可获得性方面一丝不苟。Weee!在服务不足社区深受喜爱并公认是值得信赖的居家品牌，使人们可以方便且以实惠的价格获得特色产品和日常必需品。我们的产品保证以最高新鲜度交付，价格低于或类似于线下商店。用户无需订阅即可购物，而且达到最低订购量即可隔天免费送货。公司继续利用社交电子商务和专有预测技术来重新定义线上食品杂货购物。

Weee!总部位于加利福尼亚州费利蒙，已获得4.15亿美元的融资，投资方包括Arena Holdings、黑石、DST Global、Goodwater Capital、iFly.vc、Lightspeed Ventures、Tiger Global、VMG和XVC。

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前瞻性陈述

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