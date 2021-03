El mercado electrónico étnico Weee! recauda $315 millones de inversión Serie D liderada por DST Global con participación de Blackstone, Arena Holdings y Tiger Global

"Weee! entiende de una manera única la forma cómo se puede lograr un crecimiento explosivo de manera sostenible en el campo emergente de la comercialización de artículos de mercado en línea", indicó Rahul Mehta, socio directivo de DST Global. "El enfoque del equipo de 'volver a lo esencial' en el comercio, precios bajos todos los días y una aproximación a la experiencia de compra admirable, es lo que hace que Weee! se destaque, y nos emociona poder fortalecer nuestro apoyo a su misión".

Si bien los artículos de mercado siguen siendo el segmento de venta minorista con menor penetración en el escenario del comercio electrónico, se espera que el mercado para clientes étnicos supere los $464,000 millones para 20301. El surtido actual de categorías de Weee! se compone de ingredientes étnicos esenciales en la gastronomía asiática e hispana, con una oferta dirigida a una población desatendida que desde el 2010 ha crecido más del 20%2. Weee! atiende actualmente 14 regiones esenciales de costa a costa y busca llegar a 30 ciudades en Norteamérica para 2024.

Weee! fue fundada en 2015 con la convicción de que la calidad, frescura y facilidad de acceso jamás deben ponerse en riesgo cuando se trata de alimentos. Apreciada y reconocida como una marca de confianza para el hogar entre comunidades desatendidas, Weee! hace posible el acceso conveniente y asequible a productos especiales y esenciales. Se garantiza que los productos se entregan en su máximo punto de frescura, y que los precios son más bajos, o comparables, a los de las tiendas físicas. No se requiere suscripción para comprar y, con una orden mínima, las entregas para el día siguiente son gratuitas. La compañía sigue redefiniendo la experiencia de compra de mercado en línea aprovechando el comercio electrónico por redes sociales y tecnologías patentadas de proyección.

Weee! tiene su sede central en Fremont, California, y ha recibido más de $415 millones en financiación de Arena Holdings, Blackstone, DST Global, Goodwater Capital, iFly.vc, Lightspeed Ventures, Tiger Global, VMG y XVC.

Para obtener más información, por favor, visite www.sayweee.com/en o síganos en Instagram y Twitter.

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas presentan nuestras expectativas actuales o proyecciones de eventos futuros. Las declaraciones prospectivas incluyen menciones acerca de nuestras expectativas, convicciones, planes, objetivos, intenciones, suposiciones y otras declaraciones que no son hechos históricos. Palabras o frases como "anticipar", "creer", "continuar", "estimar", "esperar", "intención", "poder", "continuar", "planear", "potencial", "predecir", "proyectar", "trabajar", "hará" o similares, al igual que sus formas negativas, pueden identificar las declaraciones prospectivas. La ausencia de estas palabras no necesariamente implica que alguna declaración no sea prospectiva. Ejemplos de declaraciones prospectivas presentadas en este comunicado incluyen, sin limitarse a estas, declaraciones con respecto a nuestra divulgación de las operaciones de la compañía, flujos de efectivo, posición financiera y política de dividendos.

RR. PP. @sayweee.com

