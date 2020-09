Weichai Group hace historia con el lanzamiento de un nuevo motor

Durante una ceremonia de lanzamiento el 16 de septiembre de 2020, tanto TÜV SÜD, entidad de certificación de autoridad mundial, como China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd., la entidad nacional del país certificadora de motores de combustión interna, otorgaron a Weichai los certificados que reconocen una eficiencia térmica de frenado de 50,26 %. El motor fue presentado en forma conjunta por Ling Wen, vicegobernador de la provincia de Shandong y académico de la Academia China de Ingeniería, y Tan Xuguang, presidente del Shandong Heavy Industry Group y del Weichai Group.