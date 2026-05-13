Weichai Power obtient la certification sept étoiles de l'EFQM

WEIFANG, Chine, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- Weichai Power a récemment reçu la certification RbE Seven-Star de la Fondation européenne pour la gestion de la qualité (EFQM), devenant ainsi la première entreprise de l'industrie chinoise de fabrication d'équipements haut de gamme à obtenir cette reconnaissance mondiale de premier plan. Cette certification, qui fait autorité, signifie que Weichai Power est entrée de plain-pied dans le peloton de tête de l'industrie manufacturière mondiale dans des domaines tels que la gestion de la qualité, l'excellence opérationnelle et le développement durable.

RbE Seven-Star Certification from the European Foundation for Quality Management (EFQM)

L'EFQM Global Award est l'un des trois principaux prix de qualité au monde et une référence internationale essentielle pour mesurer la gouvernance d'entreprise et les capacités de développement à long terme. Parmi ses cadres, reconnus par l'EFQM (RbE), figure un système d'évaluation de la maturité par étoiles, sept étoiles étant le niveau le plus élevé. Cette note indique qu'une entreprise possède un modèle de gestion de classe mondiale exceptionnel, stable, durable et reproductible, et constitue la reconnaissance la plus élevée des capacités opérationnelles globales d'une entreprise.

Depuis qu'elle a adopté le modèle d'excellence EFQM en 2021, la société Weichai Power n'a cessé de se comparer à des normes de niveau international et de perfectionner son système de gestion de la qualité WOS. L'entreprise a intégré l'innovation, la transformation et le développement durable vert et à faible émission de carbone dans sa stratégie de haut niveau, en encourageant une culture d'entreprise axée sur l'innovation, la résilience et la valeur partagée, et en construisant un écosystème d'excellence opérationnelle distinctif et évoluant de manière dynamique. Ces dernières années, Weichai a mis en œuvre ce système de gestion tout au long de la chaîne de R&D, de production, d'approvisionnement, de vente et de service. L'entreprise a accéléré sa transformation verte, intelligente, écologique et globale, en consolidant ses principaux avantages en matière de technologie, de qualité, de gestion et de coûts. Elle a également approfondi la collaboration synergique et gagnant-gagnant tout au long de la chaîne industrielle et mis en pratique la philosophie « Nous sommes un ». Grâce à une excellente gouvernance, Weichai assume ses responsabilités et crée de la valeur, en travaillant avec ses cinq principaux groupes de parties prenantes, dont les clients, les employés et les partenaires, afin de construire ensemble un nouveau paradigme pour un développement à long terme.

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