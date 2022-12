Weill Cornell Medicine s'associe à la société polonaise Cardiomatics pour étudier la relation entre le VIH et les troubles du rythme cardiaque

CRACOVIE, Pologne, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- L'entreprise américaine Weill Cornell Medicine a lancé un nouveau projet clinique en collaboration avec l'Unité internationale d'essais de Mwanza, située dans la zone des lacs de Tanzanie, dans le but d'explorer le fardeau de l'arythmie chez les adultes atteints ou non du VIH. Les données recueillies pendant 24 heures de surveillance cardiaque ambulatoire seront évaluées par Cardiomatics, une technologie cloud de pointe basée sur l'IA pour l'analyse des données ECG.

L'objectif de la recherche est de dépister les arythmies cardiaques dans une cohorte mixte de 1 000 personnes vivant avec et sans le VIH dans le nord-ouest de la Tanzanie. Les participants seront soumis à une surveillance cardiaque ambulatoire de 24 heures. Les données recueillies seront ensuite envoyées sur le cloud et analysées pour détecter les arythmies cardiaques, y compris les arythmies supraventriculaires et ventriculaires, ainsi que les paramètres VRC, à l'aide d'algorithmes de pointe fournis par Cardiomatics.

Utilisation d'algorithmes de pointe pour le dépistage des patients atteints du VIH

Cardiomatics est une plateforme SaaS en ligne certifiée, créée par des experts ayant de l'expérience dans le développement de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. L'efficacité des algorithmes de Cardiomatics a été validée par des cardiologues de haut niveau dans divers essais cliniques à travers l'Europe, notamment l'Université de Bâle, l'Université de Copenhague et l'Université de médecine de Varsovie. Ce logiciel de pointe est utilisé par des centaines de cardiologues et de praticiens dans plus de 15 pays du monde, dont l'Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni. Le logiciel, facile à utiliser et basé sur des algorithmes entraînés sur des milliards de battements de cœur réels de patients, permet de détecter et d'analyser rapidement et précisément de nombreuses composantes du signal ECG, ce qui permet aux médecins de gagner du temps et de réduire leur charge de travail quotidienne. Récemment, les algorithmes avancés de Cardiomatics ont également facilité le travail des scientifiques de Weill Cornell Medicine à New York.

« Nous avons été ravis de nous associer à Cardiomatics pour nos recherches en cours en Tanzanie. Cardiomatics nous a offert des informations et un service à la clientèle rapides, ainsi que la possibilité de générer des rapports personnalisables à partir des données que nous recueillons. Leur interface en ligne est incroyablement conviviale et fonctionne parfaitement avec les appareils CamNtech Actiheart que nous utilisons pour recueillir des données », a déclaré Cody Cichowitz, MD de Weill Cornell Medicine.

Qu'est-ce qui rend ce logiciel si bien coté dans la pratique quotidienne de centaines de cardiologues, de médecins généralistes et d'infirmières ? Cardiomatics peut analyser les signaux ECG enregistrés dans différents formats de données et est compatible avec plus de 25 appareils populaires, classiques et modernes. Il offre une interface intuitive et des rapports ECG faciles à lire. Les rapports qu'il génère sont disponibles à tout moment, n'importe où, sur un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un smartphone.

Grâce à Cardiomatics, les médecins peuvent connecter le dispositif de diagnostic à n'importe quel ordinateur et envoyer les signaux ECG sur le cloud. Là, les signaux sont analysés par des algorithmes d'intelligence artificielle. Cela réduit le temps d'analyse jusqu'à 80 % par rapport à la procédure standard.

La plateforme conviviale de Cardiomatics permet à notre équipe d'importer des échantillons en quelques étapes simples et de recevoir un rapport fiable sur chaque patient. Cardiomatics exporte également nos données en vrac, ce qui nous permet de passer rapidement de la collecte de données à l'analyse. Cela nous aide à répondre à l'état de santé de chaque patient, mais aussi à faire progresser rapidement nos objectifs de recherche, a souligné Cody Cichowitz, MD de Weill Cornell Medicine.

Avoir un impact

Comme les patients atteints du VIH vivent plus longtemps, il est urgent pour la santé publique de caractériser et d'atténuer le risque de maladies cardiovasculaires, notamment l'arythmie. La mise en œuvre d'algorithmes d'IA dans un essai clinique peut considérablement accélérer l'examen composé de l'association entre le VIH et les troubles du rythme cardiaque, et ainsi soutenir les efforts de santé publique visant à réduire le fardeau des maladies cardiovasculaires en Afrique de l'Est.

« Nous sommes fiers que nos réalisations dans le domaine clinique et les recommandations des cardiologues de toute l'Europe nous aient permis de gagner la confiance des scientifiques des États-Unis. Nous sommes ravis de voir comment nos algorithmes contribuent à la recherche clinique sur le marché américain », a déclaré Rafał Samborski, PDG de Cardiomatics.

Dans le cadre d'un nouveau projet clinique mené par Weill Cornell Medicine, les participants chez qui une arythmie a été diagnostiquée seront dirigés vers une clinique de cardiologie locale et traités conformément aux directives nationales tanzaniennes. Le projet fournira de nouvelles données sur le fardeau de l'arythmie chez les adultes vivant avec et sans le VIH dans le nord-ouest de la Tanzanie.

« Le lancement de ce projet est une étape importante pour l'équipe clinique, et c'est un honneur pour moi de le diriger. Une étude de cohorte de patients pour le VIH, le sommeil, l'hypertension nocturne et les maladies cardiovasculaires en Tanzanie nous permettra de rechercher des corrélations entre les arythmies et le VIH, dont souffre un grand nombre de personnes en Afrique subsaharienne. Les résultats de cette étude pourraient avoir des implications importantes pour les soins cardiaques dans cette partie du monde », a souligné Nikola Fajkis-Zajączkowska, responsable du projet clinique chez Cardiomatics.

À propos de Cardiomatics

Cardiomatics est un leader dans la fourniture d'analyses ECG de classe mondiale pour soutenir les soins cardiaques. La mission de l'entreprise est de rendre les diagnostics cardiaques avancés plus accessibles aux patients en utilisant le cloud et l'apprentissage automatique. La plateforme Cardiomatics est classée comme un dispositif médical marqué CE et en cours d'approbation par la FDA. Elle exploite des algorithmes qui ont analysé plus de 5,5 millions d'heures d'enregistrements ECG. La solution permet une analyse ECG précise, rapide et facile à utiliser et s'adresse aux médecins de différentes spécialités, ainsi qu'aux établissements de santé, aux fournisseurs et aux fabricants. cardiomatics.com

