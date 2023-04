WEKA erkend als een 2023 Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice voor gedistribueerde bestandssystemen en objectopslag

CAMPBELL, Californië, 17 april 2023 /PRNewswire/ -- WekaIO (WEKA), de provider van dataplatforms voor prestatie-intensieve werklasten, heeft aangekondigd dat het is erkend als Customers' Choice in het rapport "2023 Gartner® Peer Insights™ Voice of the Customer: gedistribueerde bestandssystemen en objectopslag".

"WEKA is vereerd om te worden erkend als een 2023 Gartner Peer Insights Customers' Choice voor gedistribueerde bestandssystemen en objectopslag op basis van eerlijke beoordelingen van onze klanten. We zijn hen erg dankbaar dat ze de tijd hebben genomen om hun feedback en ervaringen te delen", zegt Liran Zvibel, medeoprichter en CEO bij WEKA. "We zijn zowel trots als nederig door hun overweldigend positieve feedback, die naar onze mening bevestigt dat WEKA goed presteert in zijn missie om een uitstekend product en ondersteuningservaring te leveren die onze klanten ten zeerste appreciëren."

Gartner definieert de markt voor gedistribueerde bestandssystemen en objectopslag als software- en hardwareappratuurproducten die object- en/of scale-out gedistribueerde bestandssysteemtechnologie bieden om te voldoen aan de vereisten voor ongestructureerde gegevensgroei. WEKA heeft de onderscheiding Gartner Peer Insights Customers' Choice ontvangen op basis van feedback en beoordelingen van geverifieerde WEKA-klanten die ervaring hebben met het werken met WekaFS - de centrale gedistribueerde bestandssysteemtechnologie waarop het WEKA ®-dataplatform is gebouwd.

Het WEKA-dataplatform is speciaal gebouwd om grootschalige ongestructureerde datasets te temmen en prestatie-intensieve werklasten te boosten. Het transformeert stilstaande datasilo's in dynamische datapijplijnen en helpt bij het oplossen van complexe data-uitdagingen, waarbij 10-100 meer prestatieverbeteringen worden geleverd, of het nu gaat om omgevingen in situ, in de cloud, at the edge of om hybride en multicloudomgevingen.

Het WEKA-platform werd 50 keer beoordeeld tijdens de evaluatieperiode van 18 maanden, eindigend op 31 januari 2023, waarbij 99 procent van de beoordelaars bereid was het aan te bevelen. WEKA kreeg vijf van de vijf sterren voor de algehele klantervaring en een vijfsterrenbeoordeling in de categorie ondersteuningservaring.

"WEKA is transformerend en maakt dat enorme hoeveelheden bestanden en objecten in ons complex kunnen worden geconsolideerd op één enkel, uiterst performant platform. De metadataprestaties, vooral bij het creëren van bestanden, zijn uitstekend en zorgen ervoor dat zeer grote aantallen kleinere bestanden waar nodig snel kunnen worden opgenomen." – Infrastructure Services Team Leader bij de overheid

Een gratis exemplaar van de 2023 Gartner Peer Insights Voice of the Customer: Distributed File Systems en Object Storage is verkrijgbaar bij WEKA (registratie vereist): https://www.weka.io/lp/weka-named-a-2023-customers-choice-by-gartner-peer-insights/

Ga voor meer feedback van klanten over het WEKA-platform naar het profiel van WEKA op Gartner Peer Insights: https://www.gartner.com/reviews/market/distributed-file-systems-and-object-storage/vendor/weka/product/ zwak

GARTNER is een gedeponeerd handelsmerk en servicemerk van Gartner, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en internationaal, PEER INSIGHTS is een gedeponeerd handelsmerk van Gartner, Inc. en/of zijn dochterondernemingen en worden hierbij met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

De inhoud van Gartner Peer Insights bestaat uit de meningen van individuele eindgebruikers op basis van hun eigen ervaringen met de leveranciers die op het platform worden vermeld en mag niet worden opgevat als feitelijke verklaringen, noch vertegenwoordigen ze de mening van Gartner of zijn gelieerde ondernemingen. Gartner onderschrijft geen enkele verkoper, product of dienst die in deze inhoud wordt afgebeeld, noch geeft het enige garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze inhoud, over de juistheid of volledigheid ervan, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Over WEKA

WEKA leidt een paradigmaverschuiving in de manier waarop gegevens worden opgeslagen, beheerd en verwerkt. We helpen organisaties hun traditionele, stagnerende datasilo's naadloos en duurzaam transformeren in duurzame streaming-datapijplijnen die de volgende generatie van werkladingen zoals AI, ML en HPC voeden. Het WEKA®-dataplatform is een softwaregedefinieerde oplossing die speciaal is gebouwd voor een hybride cloudwereld in het AI-tijdperk. De geavanceerde cloud-native architectuur is geoptimaliseerd om complexe data-uitdagingen op te lossen en levert 10-100 meer prestatieverbeteringen voor de volgende generatie van werkladingen die ter plekke, in de cloud, at the edge of in hybride- en multicloudomgevingen lopen. WEKA voedt onderzoeks- en ontdekkingsdoorbraken en versnelt bedrijfsresultaten voor toonaangevende wereldwijde ondernemingen, waaronder acht uit de Fortune 50. Het bedrijf is actief in meer dan twintig landen en wordt gesteund door tientallen investeerders van wereldklasse. Ga voor meer informatie naar www.weka.io of volg ons op Twitter, LinkedIn en Facebook.

WEKA en het WEKA-logo zijn geregistreerde handelsmerken van WekaIO, Inc. Andere hierin gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

